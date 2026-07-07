Πολυκατοικίες: Τι αλλάζει με κοινόχρηστα, κανονισμούς οικοδομών και σχέσεις συνιδιοκτητών

Σοβαρά προβλήματα, που δημιουργούνται σχεδόν καθημερινά στις σχέσεις μεταξύ των συνιδιοκτητών οικοδομών και έχουν ως αποτέλεσμα να εγκαταλείπονται ακίνητα στη φθορά του χρόνου, θα αντιμετωπιστούν με το υπό σύνταξη νομοσχέδιο για την οριζόντια ιδιοκτησία, το οποίο θα αντικαταστήσει την πεπαλαιωμένη σήμερα νομοθεσία, που ανάγεται στο έτος 1929.

Εκπρόσωποι των ιδιοκτητών ακινήτων αλλά και των εταιρειών κοινοχρήστων, μιλώντας στο ethnos.gr σημειώνουν ότι είναι απολύτως θετική η τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας. Όπως λένε, θα συμβάλει στο να αντιμετωπιστούν πολύ σημαντικά πολεοδομικά ζητήματα αλλά και στο να επιλύονται με ευκολότερο τρόπο αλλά και πολύ πιο γρήγορα ζωτικής σημασίας ζητήματα που σχετίζονται με την εύρυθμη λειτουργία των οικοδομών.

Ήδη συντάσσεται επιτροπή, προκειμένου να προχωρήσει η διαβούλευση, στην οποία θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), των δικηγόρων, των συμβολαιογράφων, του τεχνικού κόσμου και άλλων σχετικών με τα ακίνητα φορέων.

Κατά τον αντιπρόεδρο της ΠΟΜΙΔΑ και πρόεδρο της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Θεσσαλονίκης, Κώστα Χαΐδούτη, η επιτροπή θα ξεκινήσει τις εργασίες της μέσα στο επόμενο διάστημα και κατά πάσα πιθανότητα το νέο νομοθέτημα θα είναι έτοιμο μέχρι το τέλος του χρόνου. Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου αυτό θα τεθεί σε εφαρμογή από τις αρχές του 2028.

«Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θεωρούμε ότι το υπάρχον νομοθέτημα έπρεπε να αλλάξει. Πριν από σχεδόν εκατό χρόνια, όταν εφαρμόστηκε, εξυπηρετούσε άλλες ανάγκες, αφού τότε υπήρχαν μονοκατοικίες ή διπλοκατοικίες, ενώ σήμερα υπάρχουν 25 και 30 συνιδιοκτήτες σε μία οικοδομή. Το νέο νομοθέτημα θα κληθεί να τροποποιήσει πάνω από χίλιες διατάξεις, οι περισσότερες από τις οποίες δεν σχετίζονται με τη σημερινή πραγματικότητα και με τις ανάγκες λειτουργίας των οικοδομών», λέει στο ethnos.gr ο κ. Χαϊδούτης.

Πλειοψηφία και όχι ομοφωνία για τη λήψη αποφάσεων

Ειδικότερα και σύμφωνα με τον ίδιο, ένα πολύ σύνηθες πρόβλημα που προκύπτει σήμερα μεταξύ των συνιδιοκτητών οικοδομών, στις οποίες υπάρχει κανονισμός, είναι ότι δεν μπορούν να ληφθούν εύκολα αποφάσεις ακόμα και για πολύ απλά ζητήματα. Αυτό διότι, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου να ληφθεί μία απόφαση, θα πρέπει να υπάρχει σχεδόν ομοφωνία μεταξύ των συνιδιοκτητών. Το νέο νομοθέτημα θα προβλέπει ότι θα πρέπει να υπάρχει πλειοψηφία και άρα θα μπορούν ευκολότερα να λαμβάνονται αποφάσεις και έτσι να προχωρεί γρηγορότερα η διευθέτηση διάφορων ζητημάτων.

«Το να χρειάζεται να ληφθεί σχεδόν παμψηφεί μία απόφαση, προκειμένου να προχωρήσουν διάφορα ζητήματα ακόμα και ζωτικής σημασίας, όπως, για παράδειγμα, η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου, είναι αυτονόητο ότι δημιουργεί διάφορα προσκόμματα και προβλήματα, αφού η ομοφωνία είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Το αποτέλεσμα είναι πολλά κτίρια να εγκαταλείπονται. Η καθιέρωση της πλειοψηφίας για τη λήψη αποφάσεων θα αποτελέσει μία πολύ σημαντική λύση», τονίζει ο αντιπρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ.

Επίσης, κατά τον κ. Χαϊδούτη, με το νέο νομοσχέδιο θα δίνεται η δυνατότητα διαχωρισμού διαμερίσματος σε μικρότερα ή η αλλαγή χρήσης του, όταν το απαγορεύει αυτό ο κανονισμός της οικοδομής και θα γίνεται ευκολότερη η διαχείριση των οφειλόμενων κοινοχρήστων, ώστε να μπορούν να λειτουργούν καλύτερα οι οικοδομές.

«Δυστυχώς, σήμερα πολλά κτίρια εγκαταλείπονται στη φθορά, διότι υπάρχουν κάποιοι… έξυπνοι συνιδιοκτήτες, οι οποίοι δεν πληρώνουν τα κοινόχρηστα που τους αναλογούν. Επίσης, όταν δεν συμφωνούν οι συνιδιοκτήτες για την αξιοποίηση κάποιου αδόμητου οικοπέδου και φτάνουν στα δικαστήρια, με το νέο νομοθέτημα θα ολοκληρώνεται πιο γρήγορα η διαδικασία», σημειώνει ο αντιπρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ.

«Ιστορική στιγμή για τη διαχείριση των κοινοχρήστων»



Ως ιστορική στιγμή για το ζήτημα της συγκέντρωσης και διαχείρισης των κοινοχρήστων στις οικοδομές και ως ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που θα δώσει λύσεις σε προβλήματα που παρουσιάζονται μεταξύ των συνιδιοκτητών, χαρακτηρίζει την απόφαση για τη σύνταξη του νέου νομοσχεδίου για την οριζόντια ιδιοκτησία η πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων, Χριστίνα Ιακωβίδου.

Η ίδια, ωστόσο, καταθέτει και το παράπονο του κλάδου της, το οποίο είναι ότι ο φορέας που εκπροσωπεί, δεν συμμετέχει στην επιτροπή διαβούλευσης για το νέο νομοσχέδιο, αν και αποτελεί τον κατ’ εξοχήν κλάδο που ασχολείται με τα κοινόχρηστα.

«Με βάση τα στοιχεία που καταγράφουμε, σήμερα δεν πληρώνει κοινόχρηστα περίπου το 15% των ιδιοκτητών, με αποτέλεσμα να γίνονται εργασίες μόνο με τα χρήματα που καταβάλλουν οι συνεπείς. Επίσης, σε πολλές οικοδομές σήμερα δύσκολα λαμβάνονται αποφάσεις, επειδή πολλοί ιδιοκτήτες από αδιαφορία δεν λαμβάνουν μέρος στις συνελεύσεις. Η έλλειψη συμμετοχής στις συνελεύσεις ‘’φρενάρει’’, αφού απαιτείται πλειοψηφία, ακόμα και τη λήψη αποφάσεων για απλά ζητήματα, όπως, για παράδειγμα, η αλλαγή κλειδαριάς. Παράλληλα, περίπου στο 50% των οικοδομών, επίσης πάλι λόγω αδιαφορίας, δεν έγινε απογραφή του ανελκυστήρα. Όλα αυτά τα ζητήματα θα αντιμετωπιστούν με το νέο νομοσχέδιο, το οποίο αναμένεται να προβλέπει, επίσης, τη δημιουργία αποθεματικού στις οικοδομές. Δυστυχώς, πολλοί από τους κανονισμούς στις οικοδομές, όπου υπάρχουν, είναι παμπάλαιοι, κάποιοι από τη δεκαετία του ‘50 ακόμα και δεν αντιμετωπίζουν τη σημερινή πραγματικότητα. Με το νέο νομοσχέδιο θα αντιμετωπιστούν με συγκεκριμένο πλαίσιο οι ασάφειές τους», τονίζει η κ. Ιακωβίδου.