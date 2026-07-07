Κατερίνα Καραβάτου - Χρήστος Φερεντίνος: Και επισήμως στην ΕΡΤ

Και επίσημα μπαίνει σε νέα εποχή το «Στούντιο 4», καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ άναψε το «πράσινο φως» για τη νέα μορφή της καθημερινής εκπομπής, την οποία θα παρουσιάζουν τη νέα τηλεοπτική σεζόν η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος.

Μετά την έγκριση της εκπομπής, ο σχεδιασμός περνά πλέον στο επόμενο στάδιο, με τους δύο παρουσιαστές και την ομάδα της παραγωγής να ξεκινούν την προετοιμασία για τη νέα τηλεοπτική χρονιά. Οι πληροφορίες του zappIT αναφέρουν πως, εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, η επιθυμητή ημερομηνία για την πρεμιέρα του νέου «Στούντιο 4» είναι η Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

Στην παρέα των δύο παρουσιαστών θα βρίσκεται και ο Γιάννης Κορδώνης, καθώς αναμένεται να αποδεσμευτεί από το «Καλύτερα δε γίνεται». Στην ΕΡΤ θεωρούν ότι η χημεία που έχουν αναπτύξει οι τρεις τους μέσα από τη ραδιοφωνική τους συνεργασία, μπορεί να μεταφερθεί με επιτυχία και στην τηλεόραση. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να “κλειδώσουν” και οι συνεργάτες μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

Η φιλοσοφία του «Στούντιο 4» δεν πρόκειται να αλλάξει σε γενικές γραμμές. Η εκπομπή θα διατηρήσει τον καθημερινό της χαρακτήρα, τις συνεντεύξεις, τις συζητήσεις γύρω από την επικαιρότητα, τον πολιτισμό και την κοινωνία, στοιχεία που την καθιέρωσαν τα προηγούμενα χρόνια. Η μεγάλη διαφορά θα είναι, φυσικά, το προσωπικό αποτύπωμα που αναμένεται να δώσουν η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος. Οι δύο παρουσιαστές καλούνται να συνεχίσουν ένα επιτυχημένο τηλεοπτικό brand, διαμορφώνοντας ταυτόχρονα τη δική τους τηλεοπτική ταυτότητα, κάτι που αποτελεί και το μεγάλο στοίχημα της νέας σεζόν για την ΕΡΤ.

πηγή zappit.gr