O Άκης Τσελέντης για τον λαγοκέφαλο στην Πάτρα και τα... βαφτίσια του εξώγαμου

Με καυστικό χιούμορ σχολίασε την είδηση για δάγκωμα απο λαγοκέφαλο που φέρεται να δέχτηκε λουόμενη στην Πλαζ της Πάτρας, σχολίασε ο γνωστός σεισμολόγος Άκης Τσελέντης.

Όπως είπε μεταξύ άλλων "Δεν γνωρίζω τι την τσίμπησε αυτή την κυρία στο λαιμό αν λέει αλήθεια αλλά μπορεί να ήταν κάποια μέδουσα και μέσα στον πανικό της το δήλωσε λαγοκέφαλος. Εχουν γίνει άπειρες μελέτες για τη συμπεριφορά αυτού του ψαριού σχετικά με τον άνθρωπο ποτέ μα ποτέ δεν επιτίθεται.

Ηρεμήστε λοιπόν και απολαύστε το καλοκαίρι και μην ακούω άλλα τέτοια ράδιο αρβύλα.

Λάβετε υπόψη ότι όποια κυρία μείνει έγκυος ￼από λαγοκέφαλο προτίθεμαι να βαφτίσω το εξώγαμο !!!"

Ολόκληρη η ανάρτηση έχει ως εξής:

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΣΑΣ

Εξωγήινος λαγοκέφαλος με δάγκωσε σήμερα το πρωί ενώ κολυμπούσα στην παραλία στην Πάτρα στην καρωτίδα.

Ευτυχώς με μετέφεραν σε ειδικό νοσοκομείο Λονδίνο και με επανέφεραν στη ζωή.

Έχει πλημμυρίσει το διαδίκτυο μ’ αυτή τη γελοία ιστορία ότι κάποιος λαγοκέφαλος δάγκωσε στην καρωτίδα μία γυναίκα που κολυμπούσε. Αν είναι δυνατόν, αυτό το ψάρι ποτέ δεν επιτίθεται στον άνθρωπο και όλα αυτά είναι παραμύθια σε ένα κλίμα εκφοβισμού το οποίο πάει να επιβληθεί και όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που το προβάλλουν έχουν ευθύνη γιατί παίζουν με την αγωνία του κόσμου.

Δεν γνωρίζω τι την τσίμπησε αυτή την κυρία στο λαιμό αν λέει αλήθεια αλλά μπορεί να ήταν κάποια μέδουσα και μέσα στον πανικό της το δήλωσε λαγοκέφαλος. Εχουν γίνει άπειρες μελέτες για τη συμπεριφορά αυτού του ψαριού σχετικά με τον άνθρωπο ποτέ μα ποτέ δεν επιτίθεται.

Ηρεμήστε λοιπόν και απολαύστε το καλοκαίρι και μην ακούω άλλα τέτοια ράδιο αρβύλα.

Λάβετε υπόψη ότι όποια κυρία μείνει έγκυος ￼από λαγοκέφαλο προτίθεμαι να βαφτίσω το εξώγαμο !!!