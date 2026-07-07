Πάτρα: Βγήκε από το νοσοκομείο ο 19χρονος που τον τσίμπησε φίδι

Εξιτήριο για τον 19χρονο που τον δάγκωσε φίδι στην Πάτρα.

Βγήκε χθες από την Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών (ΠΓΝΠ) ο φοιτητής του Πολυτεχνείου, τον οποίο δάγκωσε φίδι στο κέντρο της Πάτρας. όταν ο νεαρός επιχείρησε να πετάξει τα σκουπίδια, σε κάδο στην Καραϊσκάκη.

Πιθανότατα το φίδι θέλησε ν’ αµυνθεί και δάγκωσε τον 19χρονο στο πόδι.

Ο πατέρας του 19χρονου µίλησε στη «Γνώµη» και δήλωσε ότι, ευτυχώς, όλα πήγαν καλά. Ο νεαρός ήταν ευδιάθετος χθες το πρωί και περίµενε το «πράσινο φως» για εξιτήριο. Όπως είπε, για προληπτικούς λόγους παρέµεινε στο Νοσοκοµείο για 24 ώρες.