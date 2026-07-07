Πάτρα: Βγήκε από το νοσοκομείο ο 19χρονος που τον τσίμπησε φίδι

Στο κέντρο της Πάτρας
Εξιτήριο για τον 19χρονο που τον δάγκωσε φίδι στην Πάτρα.
Βγήκε χθες από την Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών (ΠΓΝΠ) ο φοιτητής του Πολυτεχνείου, τον οποίο δάγκωσε φίδι στο κέντρο της Πάτρας. όταν ο νεαρός επιχείρησε να πετάξει τα σκουπίδια, σε κάδο στην Καραϊσκάκη.
Πιθανότατα το φίδι θέλησε ν’ αµυνθεί και δάγκωσε τον 19χρονο στο πόδι.
Ο πατέρας του 19χρονου µίλησε στη «Γνώµη» και δήλωσε ότι, ευτυχώς, όλα πήγαν καλά. Ο νεαρός ήταν ευδιάθετος χθες το πρωί και περίµενε το «πράσινο φως» για εξιτήριο. Όπως είπε, για προληπτικούς λόγους παρέµεινε στο Νοσοκοµείο για 24 ώρες.
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