New York Times: Ο Τραμπ θέλει να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35

Ραγδαίες φαίνεται πως είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της ένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα για τα F-35 με αφορμή την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Άγκυρα για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, το οποίο επικαλείται τέσσερις ανώτερους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ενημερώσει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι είναι διατεθειμένος να δώσει το «πράσινο φως» για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των stealth μαχητικών F-35.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόκειται να μεταβεί στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου βάσει του προγράμματός του θα έχει συνάντηση με τον Ερντογάν. Οι εργασίες της συνόδου είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσουν απόψε.

Όπως αναφέρουν οι New York Times, δεν είναι ακόμη γνωστές οι λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ θα μπορούσε να παρακάμψει τόσο τους περιορισμούς που έχει θέσει το Κογκρέσο όσο και τα νομικά εμπόδια.

«Τέσσερις υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης αποκάλυψαν την επικείμενη μεταβολή της πολιτικής, έπειτα από εβδομάδες παρασκηνιακών επαφών μεταξύ στελεχών της εθνικής ασφάλειας, με σκοπό να αρθεί το αδιέξοδο. Παρότι υπήρχαν διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ σχεδιάζει να παρακάμψει τα νομικά και κοινοβουλευτικά εμπόδια, όλοι συνέκλιναν στην εκτίμηση ότι αναμένεται, τουλάχιστον, να εκφράσει την πρόθεσή του να προχωρήσει στην παράδοση των F-35 στην Τουρκία. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο το πότε θα μπορούσε να υλοποιηθεί αυτή η κίνηση», αναφέρουν οι New York Times.

«Ωστόσο, ο Ερντογάν συγκαταλέγεται μεταξύ των ισχυρών ηγετών που ο Τραμπ δηλώνει ότι θαυμάζει περισσότερο. Πρόσφατα, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς αποκάλυψε ότι ο Τραμπ είχε δώσει εντολή στους συνεργάτες του να βρουν τρόπο ώστε ο Τούρκος πρόεδρος να αποκτήσει τα μαχητικά που εδώ και χρόνια επιδιώκει. Για να συμβεί αυτό, όμως, πρέπει να ξεπεραστεί ένας νόμος που ψήφισε το Κογκρέσο το 2020, ο οποίος απαγορεύει την πώληση F-35 στην Τουρκία, εκτός εάν η αμερικανική κυβέρνηση διαπιστώσει ότι η Άγκυρα δεν διαθέτει πλέον τα ρωσικά συστήματα S-400» γράφουν οι ΝΥΤ.

Αξιωματούχος που είχε ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις δήλωσε στους Times ότι «μία πιθανή λύση στο ζήτημα είναι η μεταφορά των συστημάτων S-400 — πολλά από τα οποία εξακολουθούν να βρίσκονται στα κιβώτια μεταφοράς τους — σε τρίτη χώρα». Παράλληλα, δεύτερος αξιωματούχος επισήμανε ότι «ο ακριβής τρόπος υλοποίησης αυτού του σχεδίου δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί».

Όπως επισημαίνουν οι New York Times, «πριν από τέσσερα χρόνια είχε εξεταστεί το ενδεχόμενο να μεταφερθούν οι πύραυλοι στην Ουκρανία ώστε να χρησιμοποιηθούν απέναντι στις ρωσικές επιθέσεις, ωστόσο το συγκεκριμένο σχέδιο τελικά εγκαταλείφθηκε. Σήμερα θεωρείται ιδιαίτερα απίθανο τόσο ο Τραμπ όσο και ο Ερντογάν να συναινούσαν στην πώλησή τους στην Ουκρανία. Μία από τις εναλλακτικές που βρίσκονται στο τραπέζι είναι να τεθούν τα συστήματα εκτός λειτουργίας με την αφαίρεση κρίσιμων εξαρτημάτων τους».

Ο Λευκός Οίκος κρατά σιγή ιχθύος για το θέμα και δεν θέλησε να κάνει σχόλιο για το δημοσίευμα.

Να σημειωθεί ότι το γεγονός πως η Τουρκία είχε αγοράσει το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα S-400 το 2019 προκάλεσε σοβαρές τριβές στις σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες και επηρέασε αρνητικά τη στάση του Κογκρέσου απέναντι στην Άγκυρα.

Αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο η Ουάσιγκτον και απέκλεισε την Τουρκία από το πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και παράλληλα επέβαλε κυρώσεις.

Από την πλευρά του το Κογκρέσο ενέκρινε νομοθεσία που απαγορεύει την πώληση F-35 στην Τουρκία όσο η Άγκυρα διατηρεί σε υπηρεσία τους S-400, υποστηρίζοντας ότι το ρωσικό σύστημα συνιστά κίνδυνο για την ασφάλεια και την επιχειρησιακή προστασία των συγκεκριμένων μαχητικών.