Βερίκοκο: Το must φρούτο του καλοκαιριού

Ζουμερά, αρωματικά και γεμάτα χρώμα, τα βερίκοκα είναι από τα πιο αγαπημένα φρούτα του ελληνικού καλοκαιριού.

Εκτός από τη γλυκιά τους γεύση, αποτελούν και μια εξαιρετική πηγή θρεπτικών συστατικών που μπορούν να υποστηρίξουν την υγεία με πολλούς τρόπους. Δεν είναι τυχαίο ότι οι διατροφολόγοι κατατάσσουν το βερίκοκο ανάμεσα στα πιο ωφέλιμα εποχικά φρούτα, καθώς συνδυάζουν χαμηλές θερμίδες με υψηλή διατροφική αξία.

Από την ενυδάτωση μέχρι την υγεία της καρδιάς και του δέρματος, τα βερίκοκα έχουν πολλά περισσότερα να προσφέρουν από όσα ίσως φανταζόμαστε.

Το βερίκοκο είναι γεμάτο νερό και θρεπτικά συστατικά

Τα φρέσκα βερίκοκα αποτελούνται κατά περίπου 85% από νερό, γεγονός που τα καθιστά ιδανική επιλογή για τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν οι ανάγκες του οργανισμού για ενυδάτωση αυξάνονται.

Παράλληλα, περιέχουν:

Βιταμίνη Α

Βιταμίνη C

Κάλιο

Φυτικές ίνες

Αντιοξειδωτικές ουσίες

Το σημαντικότερο είναι ότι όλα αυτά τα θρεπτικά συστατικά προσφέρονται με σχετικά λίγες θερμίδες, γεγονός που κάνει τα βερίκοκα ένα εξαιρετικό ενδιάμεσο σνακ.

Σύμμαχος για την υγεία των ματιών

Το χαρακτηριστικό πορτοκαλί τους χρώμα οφείλεται στα καροτενοειδή, φυτικές χρωστικές που μετατρέπονται στον οργανισμό σε βιταμίνη Α.

Η βιταμίνη Α είναι απαραίτητη για:

τη φυσιολογική όραση,

τη λειτουργία του αμφιβληστροειδούς,

την προσαρμογή του ματιού στο σκοτάδι.

Παράλληλα, τα καροτενοειδή λειτουργούν ως αντιοξειδωτικά, προστατεύοντας τα κύτταρα από τις βλάβες που προκαλεί το οξειδωτικό στρες.

Ένα φυσικό «δώρο» για το δέρμα

Το καλοκαίρι το δέρμα εκτίθεται περισσότερο στον ήλιο, τη ζέστη και την αφυδάτωση. Τα βερίκοκα περιέχουν αντιοξειδωτικές ουσίες και βιταμίνη C, η οποία συμβάλλει στη φυσιολογική παραγωγή κολλαγόνου.

Το κολλαγόνο αποτελεί βασικό δομικό συστατικό του δέρματος και είναι υπεύθυνο για την ελαστικότητα και τη σφριγηλότητά του.

Αν και κανένα τρόφιμο δεν μπορεί να υποκαταστήσει την αντηλιακή προστασία, μια διατροφή πλούσια σε αντιοξειδωτικά μπορεί να βοηθήσει το δέρμα να αντιμετωπίζει καλύτερα το καθημερινό περιβαλλοντικό στρες.

Υποστηρίζει την καλή λειτουργία του εντέρου

Τα βερίκοκα περιέχουν φυτικές ίνες, οι οποίες συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος.

Οι φυτικές ίνες:

διευκολύνουν τη φυσιολογική κινητικότητα του εντέρου,

ενισχύουν το αίσθημα κορεσμού,

συμβάλλουν στη διατήρηση ενός υγιούς μικροβιώματος.

Για τον λόγο αυτό, η τακτική κατανάλωση φρούτων όπως τα βερίκοκα συνδέεται με καλύτερη πεπτική υγεία.

Καρδιά και αρτηριακή πίεση

Ένα ακόμη πλεονέκτημα των βερίκοκων είναι η περιεκτικότητά τους σε κάλιο.

Το κάλιο είναι ένα μεταλλικό στοιχείο που συμμετέχει στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και στην ομαλή λειτουργία των μυών και του νευρικού συστήματος.

Η επαρκής πρόσληψή του μέσω της διατροφής θεωρείται σημαντική για την καρδιαγγειακή υγεία, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με μια συνολικά ισορροπημένη διατροφή.

Φρέσκα βερίκοκα ή αποξηραμένα;

Τα φρέσκα βερίκοκα είναι ιδανικά για ενυδάτωση χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά τους σε νερό.

Τα αποξηραμένα βερίκοκα, από την άλλη πλευρά, περιέχουν μεγαλύτερη συγκέντρωση φυτικών ινών και μετάλλων, καθώς έχει αφαιρεθεί το μεγαλύτερο μέρος του νερού τους. Ωστόσο, περιέχουν και περισσότερα φυσικά σάκχαρα ανά μερίδα, γι’ αυτό καλό είναι να καταναλώνονται με μέτρο.

Πώς να τα απολαύσετε

Τα βερίκοκα μπορούν να ενταχθούν εύκολα στην καθημερινή διατροφή:

Ως δροσερό σνακ ανάμεσα στα γεύματα.

Στο πρωινό μαζί με γιαούρτι και ξηρούς καρπούς.

Σε φρουτοσαλάτες.

Σε smoothies.

Σε πράσινες σαλάτες για μια γλυκιά καλοκαιρινή πινελιά.

* Πηγή: Vita