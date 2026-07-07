Αγρίνιο: Σοβαρό τροχαίο - Δίκυκλο παρέσυρε πεζό

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην οδό Παπαστράτου στο κέντρο του Αγρινίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δίκυκλο που οδηγούσε νεαρός και ανέβαινε την οδό Παπαστράτου, έπεσε πάνω σε πεζό που διέσχιζε το δρόμο, τραυματίζοντάς τον σοβαρά στο κεφάλι.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέβη στο σημείο και διασώστες μετέφεραν τον τραυματία, περίπου 30 – 35 ετών, στο νοσοκομείο του Αγρινίου. Προκλήθηκε αναστάτωση μιας και εκεί βρίσκονταν δεκάδες άτομα.

Ο νεαρός οδηγός του δικύκλου, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, μεταφέρθηκε επίσης με δεύτερο ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Στους τραυματίες γίνονται εξετάσεις και δεν φαίνεται να αντιμετωπίζουν κίνδυνο. Επι τόπου αστυνομικοί της Τροχαίας ερευνούν τα ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.

πηγή agriniopress.gr