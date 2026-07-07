Τα 3 ζώδια που θα δουν τη ζωή τους να βελτιώνεται θεαματικά τον Ιούλιο

Η ζωή γίνεται πολύ καλύτερη για τρία ζώδια μέχρι το τέλος του Ιουλίου 2026.

Σύμφωνα με την επαγγελματία αστρολόγο Μισέλ Όλετρι, πρόκειται για «έναν μήνα μεταμόρφωσης» και αυτά τα ζώδια είναι απόλυτα έτοιμα να αγκαλιάσουν τις αλλαγές που έρχονται.

Κάποια ζώδια ευνοούνται περισσότερο κάθε μήνα από άλλα, όμως όλοι μας κάποια στιγμή μέσα στη χρονιά βρίσκουμε την ευκαιρία να πάρουμε μια ανάσα και να δούμε τα πράγματα να βελτιώνονται. Όταν οι πλανητικές επιρροές λειτουργούν υπέρ μας, η ζωή αρχίζει να ανοίγει νέους δρόμους και ορισμένα ζώδια το ανακαλύπτουν αυτό μέσα σε αυτόν τον μήνα.

Η ζωή 3 ζωδίων βελτιώνεται θεαματικά τον Ιούλιο του 2026

Λέων,

Καρκίνος,

Κριός

Λέων

Οι δύο πιο ευεργετικοί πλανήτες βρίσκονται στον πρώτο σας οίκο για τις πρώτες εννέα ημέρες του μήνα, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα δυνατή και θετική επιρροή. Η ζωή φαίνεται πάντα πιο φωτεινή όταν η Αφροδίτη βρίσκεται στο ζώδιό σας — και για εσάς αυτό συμβαίνει μέχρι τις 9 Ιουλίου. Η Αφροδίτη περνά από το ζώδιό σας μία φορά τον χρόνο και συνήθως φέρνει μερικές εβδομάδες όπου νιώθετε πιο όμορφα, πιο λαμπερά και πιο σίγουρα με τον εαυτό σας.

Στις αρχές του Ιουλίου, τραβάτε πιο εύκολα το ενδιαφέρον των άλλων και η γοητεία σας βρίσκεται στα ύψη. Αυτό σας δίνει μεγάλη αυτοπεποίθηση και σας κάνει πιο έτοιμους να αξιοποιήσετε κάθε ευκαιρία που εμφανίζεται μπροστά σας.

Σας ευνοεί ακόμη περισσότερο το γεγονός ότι ο Δίας, ο πλανήτης της τύχης και της ανάπτυξης, ξεκίνησε στις 29 Ιουνίου ένα ταξίδι διάρκειας ενός έτους μέσα στο ζώδιό σας. Αυτό συμβαίνει μόνο μία φορά κάθε 12 χρόνια και θεωρείται πως φέρνει μια περίοδο εύνοιας, εξέλιξης και προσωπικής επέκτασης σε πολλούς τομείς. Ο Ιούλιος γενικά σας κάνει να αισθάνεστε ότι τα πράγματα κυλούν πιο εύκολα.

Μια σπάνια δεύτερη ευκαιρία έρχεται για 4 ζώδια μέχρι τα τέλη Ιουνίου 2026 – «Εμφανίζεται κάποιο πρόσωπο από το παρελθόν»

Στις 9 Ιουλίου η Αφροδίτη αφήνει τον Λέοντα και περνά στην Παρθένο, στον δεύτερο οίκο σας που αφορά τα χρήματα και την αυτοεκτίμηση. Η επιρροή της μπορεί να σας βοηθήσει να ενισχύσετε αυτούς τους τομείς και να νιώσετε μεγαλύτερη αξία και σιγουριά.

Απλώς προσέξτε τις υπερβολικές σπατάλες — αν και πιθανότατα δεν θα παρασυρθείτε εύκολα, καθώς η Παρθένος σας βοηθά να κάνετε πιο προσεκτικές και έξυπνες επιλογές. Ο Άρης κινείται στους Διδύμους όλο τον μήνα και αυτή είναι μια ιδιαίτερα συμβατή ενέργεια για εσάς.

Μπορείτε να περιμένετε περισσότερες κοινωνικές επαφές, νέες γνωριμίες, συζητήσεις και περισσότερο χρόνο με φίλους, καθώς πρόκειται για μια περίοδο γεμάτη επικοινωνία και εξωστρέφεια. Στις 22 Ιουλίου ο Ήλιος περνά στο ζώδιό σας.

Χρόνια πολλά, Λέοντες! Όταν ο Ήλιος βρίσκεται στο προσωπικό μας ζώδιο, νιώθουμε περισσότερη ενέργεια, ανανέωση και μεγαλύτερη καθαρότητα σε θέματα που παλαιότερα μάς μπέρδευαν. Το φως στρέφεται πάνω σας — γι’ αυτό απολαύστε έναν από τους πιο δυνατούς και ευνοϊκούς μήνες της χρονιάς σας.

Καρκίνος

Ο Δίας, ο πλανήτης της ανάπτυξης, της επέκτασης και των κερδών, πέρασε στον δεύτερο οίκο σας που συνδέεται με τα οικονομικά στις 29 Ιουνίου. Η επιρροή του δεν περιορίζεται μόνο σε αυτόν τον μήνα, αλλά συνεχίζεται για ολόκληρη την επόμενη χρονιά. Ο Δίας έχει την ιδιότητα να μεγαλώνει και να ενισχύει ό,τι αγγίζει, και στη δική σας περίπτωση αυτό αφορά τα χρήματα, την αυτοπεποίθηση και την προσωπική σας αξία.

Ο Δίας ανοίγει δρόμους για καλύτερες οικονομικές ευκαιρίες, περισσότερα έσοδα και μεγαλύτερη επιτυχία τόσο τώρα όσο και μέσα στη χρονιά. Με αυτή τη θέση, υπάρχουν πολλές πιθανότητες να δείτε οικονομική άνοδο και σημαντική πρόοδο. Νιώθετε πιο δυνατοί, πιο σίγουροι και έτοιμοι να πραγματοποιήσετε όσα ονειρεύεστε.

Η Αφροδίτη είναι ο δεύτερος πιο ευεργετικός πλανήτης μετά τον Δία και κυβερνά την αγάπη, τις αξίες και φυσικά τα οικονομικά. Μέχρι τις 9 Ιουλίου κινείται στον Λέοντα, φέρνοντας μαζί με τον Δία μια ιδιαίτερα ευνοϊκή πλανητική συγκυρία στον τομέα των χρημάτων.

Μια τέτοια διέλευση δεν συμβαίνει συχνά, γι’ αυτό είναι η στιγμή να αισθανθείτε ότι η τύχη πραγματικά βρίσκεται με το μέρος σας. Παρόλο που ο δεύτερος οίκος συνδέεται κυρίως με τα οικονομικά, ο Δίας στον Λέοντα επηρεάζει επίσης τις σχέσεις.

Με αυτούς τους δύο ευνοϊκούς πλανήτες στον ίδιο τομέα, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να γνωρίσετε ένα νέο πρόσωπο αν είστε ελεύθεροι ή μια υπάρχουσα σχέση να περάσει σε ένα πιο βαθύ και ουσιαστικό επίπεδο.

Τώρα είναι η στιγμή να χαλαρώσετε, να απολαύσετε τη ζωή και να κοιτάξετε μπροστά. Εστιάστε σε όσα θέλετε να πετύχετε και αφήστε τον εαυτό σας να χαρεί τη διαδρομή. Στις 9 Ιουλίου, η Αφροδίτη περνά στην Παρθένο και παραμένει εκεί μέχρι τις 6 Αυγούστου. Αυτός ο τομέας συνδέεται με τις ιδέες, την επικοινωνία και τη δημιουργική σκέψη.

Δώστε προσοχή στις νέες ιδέες που εμφανίζονται, γιατί πολλές φορές όλα ξεκινούν από μια απλή έμπνευση. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πραγματοποιήσετε ένα όνειρο, αν αυτό είναι πραγματικά αυτό που επιθυμείτε.

Η «γενέθλια νέα Σελήνη» σας πραγματοποιείται στις 14 Ιουλίου, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, στις 21 μοίρες του Καρκίνου. Μια νέα Σελήνη στο δικό σας ζώδιο λειτουργεί σαν ένα νέο ξεκίνημα, μια ανανέωση και μια ευκαιρία για επανεκκίνηση.

Με αυτή τη Σελήνη στον πρώτο σας οίκο, το επίκεντρο είστε εσείς: οι ανάγκες σας, οι επιθυμίες σας και όλα όσα θέλετε να δημιουργήσετε τη νέα χρονιά. Αυτές οι πλανητικές αλλαγές κάνουν τον Ιούλιο έναν εξαιρετικό μήνα, γεμάτο ευκαιρίες, ανανέωση και βελτίωση σε πολλούς τομείς της ζωής σας.

Κριός

Ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας βρίσκονται στο ζώδιό σας αυτή τη χρονιά και έχουν σχηματίσει σύνοδο με τον Ήλιο σας, αν έχετε γεννηθεί μέσα στις πρώτες 15 ημέρες του ζωδίου. Όταν ο Κρόνος βρίσκεται στο δικό σας ζώδιο, μπορεί να φέρει μια πιο απαιτητική περίοδο, γεμάτη ευθύνες και σημαντικά μαθήματα.

Γι’ αυτό είναι μια καλή στιγμή να δώσετε χώρο στη χαρά, τη χαλάρωση και στις όμορφες στιγμές που σας ανανεώνουν. Η Αφροδίτη κινείται στον πέμπτο οίκο σας, τον τομέα της αγάπης, της διασκέδασης και της δημιουργικότητας, μέχρι τις 9 Ιουλίου. Είναι η ιδανική στιγμή για να βγείτε, να κοινωνικοποιηθείτε και να ανοίξετε τον κύκλο σας. Αν είστε ελεύθεροι και αναζητάτε μια νέα γνωριμία, ο Ιούλιος μπορεί να σας φέρει ένα ενδιαφέρον πρόσωπο, καθώς οι πλανητικές επιρροές λειτουργούν υπέρ σας.

Το να βρίσκονται μαζί ο Δίας και η Αφροδίτη στον πέμπτο οίκο είναι μια σπάνια και ιδιαίτερα ευνοϊκή συγκυρία, που μπορεί να μην επαναληφθεί για περισσότερο από μία δεκαετία. Αξιοποιήστε λοιπόν αυτή την περίοδο όσο περισσότερο μπορείτε. Αν βρίσκεστε ήδη σε σχέση, αυτή η εποχή μπορεί να γίνει ιδιαίτερα ρομαντική και συναρπαστική.

Η σύνδεσή σας μπορεί να δυναμώσει και η σχέση να περάσει σε ένα νέο, πιο ουσιαστικό επίπεδο. Ο Δίας στον πέμπτο οίκο φέρνει περισσότερες χαρές, εξόδους, κοινωνικές επαφές και όμορφες στιγμές με φίλους. Ο πέμπτος οίκος θεωρείται επίσης ο οίκος του έρωτα και του ρομαντισμού, γι’ αυτό σπάνια μια τέτοια διέλευση περνά χωρίς να φέρει κάτι νέο και όμορφο στην προσωπική ζωή.

Μην φοβάστε να δείξετε τον εαυτό σας και να ανοίξετε την καρδιά σας. Ο ίδιος τομέας συνδέεται και με τα παιδιά. Αν έχετε παιδιά, αυτή η περίοδος μπορεί να σας φέρει περισσότερη χαρά και όμορφες στιγμές μαζί τους. Αν σκέφτεστε να αποκτήσετε παιδιά, η χρονιά αυτή θεωρείται ιδιαίτερα ευνοϊκή. Είναι επίσης μια εξαιρετική περίοδος για εκπαιδευτικούς, ανθρώπους που εργάζονται στον χώρο της διδασκαλίας ή της δημιουργικής έκφρασης.

Όταν η Αφροδίτη φύγει από τον Λέοντα στις 9 Ιουλίου, περνά στον έκτο οίκο σας, που αφορά την εργασία και την υγεία, όπου παραμένει μέχρι το τέλος του μήνα. Εκεί σας χαρίζει μια πολύτιμη ώθηση, φέρνοντας πιθανές βελτιώσεις στη δουλειά ή μια νέα, πιο ισορροπημένη προσέγγιση στη φροντίδα του εαυτού σας.

Ο Άρης θα βρίσκεται όλο τον μήνα στον τρίτο οίκο σας, τον τομέα της επικοινωνίας, κάνοντας το μυαλό σας να γεμίζει ιδέες, σχέδια και νέες εμπνεύσεις. Όλα ξεκινούν από μια ιδέα, όμως η κατάλληλη στιγμή για δράση έρχεται μετά τις 23 Ιουλίου, όταν ο Ερμής επιστρέφει σε ορθή πορεία. Μέχρι το τέλος του Ιουλίου, θα νιώθετε ανανεωμένοι, πιο δυνατοί και έτοιμοι να απολαύσετε μια εξαιρετική νέα φάση στη ζωή σας.

πηγή enikos.gr