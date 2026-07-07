Πάτρα: Ελεύθεροι για το επεισόδιο έξω απο μαγαζί

Ελεύθεροι αφέθηκαν και οι 4 συλληφθέντες για το επεισόδιο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής έξω από μαγαζί στην Πάτρα, όταν δύο αλλοδαποί θέλησαν να εισέλθουν.

Πρόκειται για τον εργαζόμενο στην πόρτα του καταστήματος που κατηγορήθηκε για πρόκληση σωματικών βλαβών.

Σύμφωνα με πληροφορίες δύο αλλοδαποί που θέλησαν να μπουν στο κατάστημα διαπληκτίστηκαν με τον εργαζόμενο στην πόρτα, πιάστηκαν στα χέρια και ο ένας από τους αλλοδαπούς φέρεται να έβγαλε κατσαβίδι και να τραυμάτισε τον υπάλληλο, ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Ελεύθεροι αφέθηκαν και οι δύο αλλοδαποί φερόμενοι ως δράστες. Ο ένας παρουσιάστηκε στον Εισαγγελέα ενώ ο δεύτερος παραμένει στο νοσοκομείο.

Τέλος ελεύθερος αφέθηκε και ο ιδιοκτήτης της επχείρησης.