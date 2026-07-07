Οι 10 καλύτερες παραλίες στην Ευρώπη για το 2026: Οι μισές είναι στην Ελλάδα - Δείτε τη λίστα

Στη φετινή λίστα περιλαμβάνονται πέντε ελληνικές παραλίες, με το Βουτούμι στους Αντίπαξους, η Φτέρη στην Κεφαλονιά, το Ελαφονήσι στην Κρήτη, η Ροβινιά στην Κέρκυρα και η Παλαιοκαστρίτσα στην Κέρκυρα να συγκαταλέγονται ανάμεσα στις καλύτερες ακτές της Ευρώπης.

Η Ελλάδα κατέκτησε τις μισές θέσεις της λίστας με τις 10 καλύτερες παραλίες της Ευρώπης, σύμφωνα με τη νέα κατάταξη του οργανισμού European Best Destinations, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη φήμη της ως ένας από τους κορυφαίους καλοκαιρινούς προορισμούς της ηπείρου.

Η αξιολόγηση βασίστηκε σε πληθώρα κριτηρίων, όπως η ποιότητα των νερών, η προσβασιμότητα, οι διαθέσιμες δραστηριότητες, η φυσική ομορφιά, η καταλληλότητα για οικογένειες, αλλά και η προστασία του περιβάλλοντος. Στην έρευνα συνυπολογίστηκαν τόσο οι εμπειρίες ταξιδιωτών όσο και οι αξιολογήσεις των συντακτών του οργανισμού.

Την πρώτη θέση κατέλαβε η Praia de Monte Clérigo στην περιοχή του Αλγκάρβε της Πορτογαλίας. Η αμμώδης παραλία βρίσκεται μέσα στο Φυσικό Πάρκο του Νοτιοδυτικού Αλεντέζου και αποτελεί δημοφιλή προορισμό για όσους αγαπούν την πεζοπορία και τα θαλάσσια σπορ.

Πέντε ελληνικές παραλίες στην ελίτ της Ευρώπης

Η υψηλότερη ελληνική παρουσία στη λίστα είναι το Βουτούμι των Αντίπαξων, το οποίο βρέθηκε στη δεύτερη θέση. Ακολουθεί το Φτέρι της Κεφαλονιάς στην τρίτη θέση, μία διάκριση που έρχεται λίγο καιρό μετά την ανακήρυξή του ως κορυφαίας παραλίας της Ευρώπης από άλλη διεθνή ταξιδιωτική αξιολόγηση.

Στην τέταρτη θέση συναντάται το Ελαφονήσι της Κρήτης, το οποίο εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στα πιο αναγνωρίσιμα και πολυβραβευμένα παραθαλάσσια τοπία της Ευρώπης.

Η Ροβινιά της Κέρκυρας βρέθηκε στην όγδοη θέση, ενώ τη δεκάδα συμπληρώνει στην δέκατη θέση η επίσης κερκυραϊκή Παλαιοκαστρίτσα, χαρίζοντας στο νησί δύο παρουσίες στη λίστα.

Οι 10 καλύτερες παραλίες της Ευρώπης

Σύμφωνα με την κατάταξη του European Best Destinations, οι κορυφαίες παραλίες της Ευρώπης για το 2026 είναι οι εξής:

Monte Clérigo – Αλγκάρβε, Πορτογαλία

Βουτούμι – Αντίπαξοι, Ελλάδα

Φτέρι – Κεφαλονιά, Ελλάδα

Ελαφονήσι – Κρήτη, Ελλάδα

Bogliasco Beach – Ιταλία

Cala Mesquida – Μαγιόρκα, Ισπανία

Kvalvika Beach – Νορβηγία

Ροβινιά – Κέρκυρα, Ελλάδα

Kaputas Beach – Τουρκία

Παλαιοκαστρίτσα – Κέρκυρα, Ελλάδα