Συνταγή για φιλέτο κοτόπουλο σε κρούστα παρμεζάνας

Τραγανό και χρυσαφένιο
Πάμε να μεταμορφώσουμε το απλό, σε φανταστικά νόστιμο.
Ένα καθημερινό φιλέτο κοτόπουλου, γίνεται πιάτο ανταμοιβής.
Η ειδοποιός διαφορά είναι η χρυσή, τραγανή κρούστα παρμεζάνας που κάνει «κρατς».
Το στήθος του κοτόπουλου μένει ζουμερό και τρυφερό, εσωτερικά, ενώ η κρούστα είναι τυρένια.
Σερβίρουμε με φρέσκα φύλλα σαλατικών που ραντίζουμε με μία κλασική βινεγκρέτ.
Φιλέτο κοτόπουλο σε κρούστα παρμεζάνας
Υλικά (για 6 μερίδες):
6 φιλέτα κοτόπουλου χωρίς κόκαλο και δέρμα (200 γρ. το καθένα)
125 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
2 κ.γ. αλάτι
1 κ.γ. φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
2 μεγάλα αυγά
1 κ.σ. νερό (για τα αυγά)
140 γρ. φρυγανιά τριμμένη ή panko
50 γρ. παρμεζάνα τριμμένη και επιπλέον για το σερβίρισμα
60 γρ. βούτυρο (για το τηγάνι)
60 ml ελαιόλαδο (για το τηγάνι)
Εκτέλεση:
- Απλώνουμε τα φιλέτα ανάμεσα σε λαδόκολλα και τα χτυπάμε μέχρι να φτάσουν σε πάχος, τα 6 χιλιοστά.
- Ανακατεύουμε το αλεύρι με 2 κουταλάκια αλάτι και 1 κουταλάκι πιπέρι. Χτυπάμε τα αυγά με 1 κουταλιά νερό.
- Αναμειγνύουμε τη φρυγανιά με την τριμμένη παρμεζάνα.
- Πανάρουμε τα φιλέτα, περνώντας τα πρώτα από το αλεύρι, ύστερα από το αυγό και τέλος από την πανάδα με την παρμεζάνα, πιέζοντας ελαφρά για να κολλήσει η κρούστα.
- Σε μεγάλο τηγάνι ζεσταίνουμε 1–2 κουταλιές βούτυρο με 1–2 κουταλιές ελαιόλαδο σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά.
- Τηγανίζουμε 2 φιλέτα κάθε φορά για 2–3 λεπτά, ανά πλευρά μέχρι να ψηθούν και να ροδίσει η κρούστα.
- Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία, για τα υπόλοιπα, προσθέτοντας κάθε φορά βούτυρο και λάδι στο τηγάνι.
- Πασπαλίζουμε με επιπλέον παρμεζάνα και σερβίρουμε αμέσως.
πηγή newsit.gr
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