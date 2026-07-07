Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

FOOD

/

Συνταγή για φιλέτο κοτόπουλο σε κρούστα παρμεζάνας

ΦΩΤΟ pixabay

ΦΩΤΟ pixabay

Τραγανό και χρυσαφένιο

Πάμε να μεταμορφώσουμε το απλό, σε φανταστικά νόστιμο.

Ένα καθημερινό φιλέτο κοτόπουλου, γίνεται πιάτο ανταμοιβής.

Η ειδοποιός διαφορά είναι η χρυσή, τραγανή κρούστα παρμεζάνας που κάνει «κρατς».

Το στήθος του κοτόπουλου μένει ζουμερό και τρυφερό, εσωτερικά, ενώ η κρούστα είναι τυρένια.

Σερβίρουμε με φρέσκα φύλλα σαλατικών που ραντίζουμε με μία κλασική βινεγκρέτ.

Φιλέτο κοτόπουλο σε κρούστα παρμεζάνας

Υλικά (για 6 μερίδες):

6 φιλέτα κοτόπουλου χωρίς κόκαλο και δέρμα (200 γρ. το καθένα)
125 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
2 κ.γ. αλάτι
1 κ.γ. φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
2 μεγάλα αυγά
1 κ.σ. νερό (για τα αυγά)
140 γρ. φρυγανιά τριμμένη ή panko
50 γρ. παρμεζάνα τριμμένη και επιπλέον για το σερβίρισμα
60 γρ. βούτυρο (για το τηγάνι)
60 ml ελαιόλαδο (για το τηγάνι)

Εκτέλεση:

  • Απλώνουμε τα φιλέτα ανάμεσα σε λαδόκολλα και τα χτυπάμε μέχρι να φτάσουν σε πάχος, τα 6 χιλιοστά.
  • Ανακατεύουμε το αλεύρι με 2 κουταλάκια αλάτι και 1 κουταλάκι πιπέρι. Χτυπάμε τα αυγά με 1 κουταλιά νερό.
  • Αναμειγνύουμε τη φρυγανιά με την τριμμένη παρμεζάνα.
  • Πανάρουμε τα φιλέτα, περνώντας τα πρώτα από το αλεύρι, ύστερα από το αυγό και τέλος από την πανάδα με την παρμεζάνα, πιέζοντας ελαφρά για να κολλήσει η κρούστα.
  • Σε μεγάλο τηγάνι ζεσταίνουμε 1–2 κουταλιές βούτυρο με 1–2 κουταλιές ελαιόλαδο σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά.
  • Τηγανίζουμε 2 φιλέτα κάθε φορά για 2–3 λεπτά, ανά πλευρά μέχρι να ψηθούν και να ροδίσει η κρούστα.
  • Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία, για τα υπόλοιπα, προσθέτοντας κάθε φορά βούτυρο και λάδι στο τηγάνι.
  • Πασπαλίζουμε με επιπλέον παρμεζάνα και σερβίρουμε αμέσως.

πηγή newsit.gr

Ειδήσεις Τώρα

Οι φίλοι δεν είναι όλοι ίδιοι - 4 τύποι που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη

Έρευνα: Τα μοναχικά γεύματα επηρεάζουν την ευτυχία μας

Αυτή είναι η πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης: Ούτε το Παρίσι ούτε η Βενετία

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Συνταγή Κοτόπουλο
Life
Food
["\u03a3\u03c5\u03bd\u03c4\u03b1\u03b3\u03ae","\u039a\u03bf\u03c4\u03cc\u03c0\u03bf\u03c5\u03bb\u03bf"]
837079
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Life