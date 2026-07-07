Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στην Αχαΐα

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται και για σήμερα, Τρίτη 7 Ιουλίου, σε περιοχές των Περιφερειών Κρήτης και Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα, αποφεύγοντας οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά. Μεταξύ άλλων, συνιστάται να μην πραγματοποιείται καύση ξερών χόρτων ή κλαδιών, καθώς και να αποφεύγεται η χρήση εργαλείων και μηχανημάτων που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες.

Ειδικότερα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα στις εξής περιοχές:

Χίος

Σάμος

Ικαρία

Ρέθυμνο

Ηράκλειο

Λασίθι



Στην κατηγορία 3 του υψηλού κινδύνου βρίσκεται σήμερα η Αχαΐα