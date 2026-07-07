Σπάρτη: Νεκροί δύο ηλικιωμένοι σε τροχαίο με πυροσβεστικό

Τραγωδία στην άσφαλτο
Δυο ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή σε τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Δευτέρας (06.07.2026) στην Εθνική Οδό Σπάρτης – Τρίπολης, στην παράκαμψη των Βουτιάνων.
Αυτοκίνητο που κινούνταν από την Τρίπολη προς τη Σπάρτη, συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γυθείου, το οποίο κατευθυνόταν σε επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς.
Οι δύο επιβαίνοντες του μοιραίου ΙΧ, ένας άνδρας και μία γυναίκα, ζευγάρι ηλικίας περίπου 80 ετών, εγκλωβίστηκαν στην καμπίνα φέροντας βαρύτατα τραύματα. Παρά την άμεση κινητοποίηση, δυστυχώς, υπέκυψαν στα τραύματά τους, σύμφωνα με το lakonikos.gr
Στον τόπο του συμβάντος έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Τροχαίας Σπάρτης και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Παράλληλα, επενέβη και κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σπάρτης, το οποίο προχώρησε στον αποκλεισμό της ΕΟ στο ύψος του Κλαδά, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των διασωστικών αρχών και να αποφευχθούν περαιτέρω προβλήματα.
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