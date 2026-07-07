Σήμερα η Σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία- Τα «ανοιχτά μέτωπα» , το «καλάθι» του Ερντογάν και η Ουκρανία

Η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, στις εργασίες της οποία θα συμμετάσχει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, πραγματοποιείται σε μία περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και έναν χρόνο μετά τη σύνοδο της Χάγης, κατά την οποία οι ηγέτες της συμμαχίας συμφώνησαν σε μια σημαντική αναβάθμιση των συλλογικών αμυντικών δεσμεύσεων.

O Ντόναλντ Τραμπ φτάνει σήμερα (7/7) στην Άγκυρα για την πιο κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής στην ιστορία του ΝΑΤΟ.

Το πρόγραμμα της συνόδου αρχίζει το βράδυ της Τρίτης με το δείπνο που παραθέτει προς τιμήν των ηγετών του ΝΑΤΟ ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και η σύζυγός του. Στο δείπνο θα συμμετάσχουν επίσης ο πρόεδρος του ευρωπαϊκού συμβουλίου, η πρόεδρος της ευρωπαϊκής επιτροπής, καθώς και οι Πρόεδροι της Ουκρανίας και της Νότιας Κορέας.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Τουρκίας στο περιθώριο της συνόδου.

Κεντρικό θέμα των εργασιών θα αποτελέσει η αξιολόγηση της προόδου των συμμάχων στην υλοποίηση της δέσμευσης για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ ετησίως έως το 2035, σε μια συγκυρία κατά την οποία η ανάγκη για ισχυρότερη ευρωπαϊκή συμβολή στη συλλογική άμυνα και για δικαιότερο επιμερισμό των βαρών βρίσκεται στο επίκεντρο της διατλαντικής συζήτησης.

Η Ελλάδα σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, προσέρχεται στη σύνοδο με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη.

Η χώρα μας έχει ήδη υπερβεί τη δέσμευση (Defence Investment Pledge) που συμφωνήθηκε το 2025 και συγκαταλέγεται στην πρώτη πεντάδα των χωρών του ΝΑΤΟ που έχουν ήδη από το 2026 επιτύχει τον στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για τις αμιγώς αμυντικές δαπάνες (και τον επιπλέον στόχο του 1,5%).

Συγκεκριμένα, οι αμιγώς αμυντικές δαπάνες της χώρας μας για το 2026 εκτιμώνται σε 3,6% του ΑΕΠ, έναντι 2,75% το 2025 και 2,74% το 2024. Με τον τρόπο αυτό η Ελλάδα διατηρεί και ενισχύει, μέσω του δωδεκαετούς προγράμματος εκσυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων ύψους 25 δισ. ευρώ, τη θέση της στον σκληρό πυρήνα των χωρών της συμμαχίας που υπερβαίνουν συστηματικά τις νατοϊκές δεσμεύσεις για τις αμυντικές δαπάνες.

Οι υπόλοιπες χώρες που έχουν ήδη υπερβεί τον σχετικό στόχο της Χάγης είναι η Πολωνία, η Εσθονία, η Λετονία και η Λιθουανία.

Η συμμαχική δέσμευση για συνολικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ έως το 2035 προβλέπει 3,5% για αμιγώς στρατιωτικές δαπάνες και 1,5% για ευρύτερες επενδύσεις στην ασφάλεια και την άμυνα, όπως υποδομές διττής χρήσης, ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και δράσεις ανθεκτικότητας.

Για πρώτη φορά, στο επίκεντρο δε βρίσκεται η σχέση της Συμμαχίας με τον έξω κόσμο αλλά η σχέση των ΗΠΑ με τους Ευρωπαίους συμμάχους η οποία διαταράχθηκε στον πόλεμο με το Ιράν με τον Τραμπ να θεωρεί ότι οι Ευρωπαίοι τον «πούλησαν» ενώ η Αμερική τους προστάτευε για δεκαετίες.

Είναι βέβαιο ότι έχει αποφασίσει να πάρει τις αποστάσεις της από τη Συμμαχία καλώντας τους Ευρωπαίους να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για την άμυνά τους αλλά και για τον πόλεμο στην Ουκρανία που συνεχίζεται.

Ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, σε Συνέντευξη Τύπου στην Άγκυρα χθες (6/7), είπε ότι περιμένει «τα κράτη να παρουσιάσουν σαφή, συγκεκριμένα και αξιόπιστα σχέδια για την επίτευξη του στόχου του 5%» σε εφαρμογή της περσινής απόφασης της Χάγης να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035, με 3,5% για επενδύσεις στη βασική άμυνα και ένα επιπλέον 1,5% του ΑΕΠ σε θέματα που σχετίζονται με την άμυνα.

Οι επιδιώξεις Ερντογάν



Σε αυτό το ρευστό περιβάλλον ο Ερντογάν φιλοδοξεί να καλύψει το κενό αποκτώντας ρόλο καθοριστικό στη νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας ενώ αύριο ως ο έτερος πρωταγωνιστής και οικοδεσπότης θα επιδιώξει να πάρει όσο περισσότερα μπορεί από τον Τραμπ κατά τη διμερή τους συνάντηση.

Πρώτο θέμα στο τραπέζι θα είναι η αμυντική συνεργασία. Ο Τραμπ, με τη δήλωσή του ότι «πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα ικανοποιήσει την Τουρκία», είχε γνωστοποιήσει στο Κογκρέσο την πρόθεση πώλησης στην Τουρκία κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών αξίας 700 εκατ. δολαρίων.

Στη συνάντηση αναμένεται να συζητηθούν η άρση των κυρώσεων CAATSA, η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, η πώληση κινητήρων για τα μαχητικά αεροσκάφη KAAN, καθώς και νέα προγράμματα αμυντικής συνεργασίας. Αν θεωρείται βέβαιο ότι θα πάρει τους κινητήρες, είναι επίσης βέβαιο ότι δε θα είναι καθόλου εύκολο να παρακαμφθούν οι αντιστάσεις του Κογκρέσου και η αμερικανική νομοθεσία ή ότι ο Τραμπ σε αυτή τη φάση είναι διατεθειμένος να κάνει αυτό το χατίρι στον Ερντογάν.

Το δεύτερο θέμα θα αφορά το εμπόριο. Προγραμματίζεται να εξεταστούν νέα βήματα συνεργασίας με στόχο την επίτευξη διμερούς εμπορικού όγκου 100 δισ. δολαρίων.

Το ζήτημα της Ουκρανίας



Δύσκολη θα είναι και η συζήτηση Τραμπ-Ευρωπαίων για τον πόλεμο στην Ουκρανία ο οποίος διανύει τον πέμπτο χρόνο με τρομακτικές απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό και από τις δύο πλευρές και τους Συμμάχους να διαφωνούν εδώ και καιρό για το τι πρέπει να γίνει. Ο Τραμπ ο οποίος συνομιλεί με όλες τις πλευρές, και με τον Πούτιν, θεωρεί ότι θα είχε επιβάλλει στο Ζελένσκι να υποχωρήσει εάν δεν επέμεναν οι Ευρωπαίοι στη στήριξή του με κάθε μέσο.

Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται ότι η στρατιωτική στήριξη προς την Ουκρανία θα συνεχιστεί, με το προσχέδιο της Διακήρυξης που μένει να εγκριθεί από τους ηγέτες την Τετάρτη (8/7), να κάνει λόγο για στήριξη ύψους 70 δις ευρώ για το 2026 η οποία θα μπορούσε να συνεχιστεί και το 2027.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε τηλεφωνικά με Πούτιν αλλά και με Ζελένσκι, ενώ θα δει τον Ουκρανό Πρόεδρο την Τετάρτη στο περιθώριο της Συνόδου κορυφής στην Άγκυρα. Μία μέρα πριν, μάλιστα είχε δηλώσει σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ότι «το τέλος του πολέμου είναι πιο κοντά από ό,τι ο κόσμος νομίζει». Βέβαια, έχει κάνει πολλές φορές σχετικές δηλώσεις, αλλά παραμένει ο μόνος που έχει πλήρη εικόνα αλλά και επικοινωνία με όλες τις πλευρές, καθώς οι Ευρωπαίοι ακόμη δεν έχουν ανοίξει διαύλους με τη ρωσική πλευρά και τις σχέσεις με τη Μόσχα να βρίσκονται σε χειρότερη φάση ακόμη και από την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου.