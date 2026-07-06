Θεοδώρα Τζήμου: Δεν θα ήθελα να φέρω ένα παιδί σε αυτόν τον κόσμο

Μία σπάνια συνέντευξη έδωσε η Θεοδώρα Τζήμου και εξήγησε τον λόγο που θα ήθελε να φέρει στον κόσμο ένα παιδί, ενώ υπογράμμισε ότι δεν της αρέσει να μιλάει δημοσίως για τις προσωπικές της σχέσεις.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε στο ΟΚ και τον Μιχάλη Ροδόπουλο για διάφορες πτυχές της ζωής της. Μάλιστα, η Θεοδώρα Τζήμου εξομολογήθηκε ότι θα προτιμούσε να υιοθετήσει παρά να κάνει παιδί.

«Αποφεύγω να μιλάω για την προσωπική μου ζωή γιατί δεν θέλω, δεν υπάρχει κάποιος λόγος. Και τι θα γίνει αν μάθουν με ποιον είμαι δηλαδή; Γιατί πρέπει να πω κάτι; Είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσει η σιωπή γενικότερα», ξεκαθάρισε αρχικά.

«Νομίζω ότι θα ήμουν υπερπροστατευτική μάνα. Έχω δύο γατιά στο σπίτι και είμαι από πάνω τους με μανία. Δεν πιστεύω ότι όλες οι γυναίκες πρέπει να είναι μάνες, ούτε ότι μπορούν να είναι. Δεν νομίζω ότι θα ήθελα να φέρω ένα παιδί σε αυτόν τον κόσμο.

Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που χρειάζονται μία μάνα, οπότε αν κάποια στιγμή το αποφασίσω, θα προτιμούσα να υιοθετήσω ένα παιδί.», αποκάλυψε στη συνέχεια η Θεοδώρα Τζήμου.