Μπλε ώρες: Παλιές πληγές και ένας παράνομος έρωτας ταράζουν δύο οικογένειες

Η νέα δραματική σειρά του ΣΚΑΪ θα μεταφέρει τους τηλεθεατές στο Πήλιο, όπου δύο άνθρωποι, παγιδευμένοι σε συμβατικούς γάμους, βρίσκουν τον έρωτα ο ένας στον άλλον. Όμως μια στυγερή δολοφονία έρχεται να διαλύσει τις ισορροπίες…

Σύμφωνα με το MyTV, από τον απαγορευμένο έρωτα του Άγγελου και της Εύας μέχρι τις δύο ισχυρές οικογένειες, τον αστυνόμο που αναλαμβάνει την υπόθεση δολοφονίας και τους ανθρώπους της περιοχής που κουβαλούν τα δικά τους μυστικά, η σειρά «Μπλε ώρες» του ΣΚΑΪ στήνε ένα πολυπρόσωπο σύμπαν με φόντο το Πήλιο.

Το πρώτο φως βάφει τον ορίζοντα μπλε και το Πήλιο μοιάζει να κρατά την ανάσα του. Είναι εκείνη η παράξενη ώρα ανάμεσα στη νύχτα και τη μέρα, που όλα φαίνονται πιθανά και όλα παραμένουν απαγορευμένα. Μέσα σε αυτό το σχεδόν κινηματογραφικό σκηνικό γεννιούνται οι «Μπλε ώρες», ένα ερωτικό δράμα που δεν στηρίζεται μόνο στο πάθος, αλλά και σε όσα οι άνθρωποι κρύβουν, φοβούνται ή δεν τολμούν να παραδεχτούν ούτε στον ίδιο τους τον εαυτό.

Στο κέντρο της ιστορίας βρίσκονται ο Άγγελος, τον οποίο υποδύεται ο Βαγγέλης Κακουριώτης, και η Εύα, την οποία ενσαρκώνει η Ιζαμπέλλα Φούλοπ. Δύο άνθρωποι παγιδευμένοι σε γάμους που έχουν περισσότερο τη μορφή κοινωνικής συνθήκης παρά αληθινής επιλογής. Δεν μπορούν να συναντηθούν ανοιχτά, δεν μπορούν να διεκδικήσουν όσα νιώθουν, δεν μπορούν να σταθούν απέναντι στον κόσμο ως ζευγάρι. Έτσι, βρίσκουν καταφύγιο στο λυκαυγές, σε εκείνα τα λεπτά όπου ο χρόνος μοιάζει να παγώνει και η πραγματικότητα να υποχωρεί.

Όμως στις «Μπλε ώρες» τίποτα δεν μένει αθώο για πολύ. Μια στυγερή δολοφονία έρχεται να διαλύσει την ομίχλη και να ταράξει την εύθραυστη ισορροπία της περιοχής. Από εκείνη τη στιγμή, οι κρυφές σχέσεις, τα μυστικά, οι παλιές πληγές και οι σιωπηλές αντιπαλότητες βγαίνουν στην επιφάνεια. Ο έρωτας του Άγγελου και της Εύας δεν είναι πια μόνο μια προσωπική ιστορία πάθους. Γίνεται κομμάτι ενός μεγαλύτερου παζλ, όπου κάθε ήρωας έχει κάτι να κρύψει και κάθε σχέση μπορεί να αποδειχτεί πιο επικίνδυνη απ’ όσο φαίνεται.

Δύο ισχυρές οικογένειες και ένας κόσμος γεμάτος ρωγμές

Η σειρά χτίζει την έντασή της γύρω από δύο πλούσιες και δυνατές οικογένειες, που συνδέονται επαγγελματικά μέσα από τη γαλακτοβιομηχανία ΑΧΝΑΓΑΛ, αλλά και μέσα από προσωπικές σχέσεις που σταδιακά αποδεικνύονται εύθραυστες. Ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης υποδύεται τον Φίλιππο Αντωνιάδη, συνιδιοκτήτη της γαλακτοβιομηχανίας και ιδιοκτήτη ενός πεντάστερου ξενοδοχείου στη Σκιάθο. Καλόκαρδος αλλά αυστηρός, μοιάζει να έχει χτίσει μια σταθερή ζωή δίπλα στη σύζυγό του, τη Στέλλα Αντωνιάδη, την οποία υποδύεται η Νόνη Ιωαννίδου. Εκείνη είναι η ήρεμη δύναμη της οικογένειας, μια γυναίκα που βρίσκεται στο πλευρό του από τα νιάτα τους, αλλά κουβαλά ένα μυστικό που ρίχνει βαριά σκιά στη ζωή της.

Οι γιοι τους, ο Άγγελος και ο Πέτρος Αντωνιάδης, συμπληρώνουν το πορτρέτο μιας οικογένειας που εξωτερικά δείχνει ισχυρή, αλλά στο εσωτερικό της δοκιμάζεται. Τον Πέτρο υποδύεται ο Γιάννης Ποιμενίδης. Νάρκισσος, εγωκεντρικός και γεμάτος ανάγκη για επιβεβαίωση, εργάζεται στην οικογενειακή επιχείρηση και προσπαθεί διαρκώς να κερδίσει την αναγνώριση του πατέρα του. Η σχέση του με τους γύρω του είναι γεμάτη ένταση, ενώ το παρελθόν του με τη Νικολέτα Στεργίου, την οποία υποδύεται η Ελένη Βαΐτσου, αφήνει ανοιχτές πληγές. Η Νικολέτα, παιδική φίλη της Εύας, παραμένει ερωτευμένη μαζί του, παρότι εκείνος της έχει φερθεί με τον χειρότερο τρόπο.

Η Ελένη, ο αστυνόμος και οι άνθρωποι που κρατούν τα μυστικά της περιοχής

Σημαντικό πρόσωπο στην ιστορία είναι η Ελένη Αλεξίου, την οποία υποδύεται η Βάνα Μπάρμπα, επιστρέφοντας στην ελληνική τηλεόραση έπειτα από πολλά χρόνια. Η Ελένη είναι η θεία της Εύας, η γυναίκα που ανέλαβε να τη μεγαλώσει μετά τον θάνατο των γονιών της και στάθηκε δίπλα της σαν μητέρα. Ανεξάρτητη, δυναμική, αλλά και βαθιά ευαίσθητη, έχει ένα all day bar στην Τσαγκαράδα και λειτουργεί σαν σημείο αναφοράς για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Είναι από εκείνες τις ηρωίδες που φαίνονται να ξέρουν περισσότερα απ’ όσα λένε. Δίπλα της, με έναν δικό του μοναχικό τρόπο, βρίσκεται ο αστυνόμος Σταύρος Ελευθερίου, τον οποίο υποδύεται ο Πασχάλης Τσαρούχας. Διοικητής του Τμήματος της περιοχής, κλειστός, απορροφημένος στη δουλειά του και μάλλον απαισιόδοξος, έχει εγκατασταθεί στο Πήλιο μετά τον βίαιο θάνατο της γυναίκας του. Η φιλική του σχέση με την Ελένη δίνει στην ιστορία μια πιο ανθρώπινη, σχεδόν μελαγχολική διάσταση, ενώ η δολοφονία που θα συγκλονίσει την περιοχή τον φέρνει αντιμέτωπο με ένα σκοτάδι που ίσως γνωρίζει καλύτερα απ’ όσο αφήνει να φανεί.

Στο πλευρό του βρίσκεται ο Γιάννης Αρβανίτης, τον οποίο υποδύεται ο Πάνος Μπακανδρέας. Βοηθός του αστυνόμου, κάπως ατζαμής αλλά φιλότιμος, έχει αδυναμία στον Σταύρο και προσθέτει μια πιο καθημερινή, ανθρώπινη νότα στο αστυνομικό σκέλος της ιστορίας. Γιατί οι «Μπλε ώρες» δεν είναι μόνο η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα ή μιας δολοφονίας. Είναι η ιστορία μιας ολόκληρης κοινότητας, όπου όλοι γνωρίζονται, όλοι παρατηρούν και όλοι έχουν κάτι να χάσουν.