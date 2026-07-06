Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος και επισήμως στον ΣΚΑΪ

Με ένα δελτίο τύπου ο ΣΚΑΪ ανακοίνωσε την επιστροφή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου στο κανάλι του Φαλήρου.

Οι δυο παρουσιαστές πριν από λίγα εικοσιτετράωρα αποχαιρέτισαν τους τηλεθεατές της δημόσιας τηλεόρασης, παρουσιάζοντας το τελευταίο «Στούντιο 4» της χρονιάς και της καριέρας τους. Ωστόσο είχε γίνει ήδη γνωστό ότι η συνεργασία αυτή θα ολοκληρωνόταν, καθώς η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος είχαν δώσει τα «χέρια» με τον ΣΚΑΪ προκειμένου τη νέα σεζόν να παρουσιάζουν το ίδιο concept, αλλά με άλλο όνομα.

«Ο ΣΚΑΪ με μεγάλη χαρά ανακοινώνει τη νέα συνεργασία του με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Δυναμικοί και αυθεντικοί, άμεσοι και οικείοι, οι δύο δημοσιογράφοι έχουν χτίσει μια στενή σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό. Μια σχέση που βασίζεται στη δύναμη της ουσιαστικής συζήτησης και στην θεματολογία που αφορά όλους.

Η Νάνσυ και ο Θανάσης έρχονται στον ΣΚΑΪ με τους αγαπημένους συνεργάτες τους. Τους ανθρώπους που βρίσκονται μπροστά και πίσω από τις κάμερες και που, με τη γνώση, το ταλέντο, τη δημιουργικότητα και την αυθεντικότητά τους, έχουν αποκτήσει τη δική τους ξεχωριστή σχέση με τους τηλεθεατές. Όλοι μαζί θα ενισχύσουν το νέο πρόγραμμα του σταθμού με ένα ξεχωριστό, ποιοτικό μαγκαζίνο. Μια εκπομπή με ενδιαφέροντα θέματα, ανθρώπους που έχουν πολλά να πουν, χρήσιμες προτάσεις, θετική ενέργεια και χαμόγελο.

Ο ΣΚΑΪ τους καλωσορίζει και τους εύχεται κάθε επιτυχία στο καινούργιο τους studio», έγραφε η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ.