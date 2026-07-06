Μια σπάνια σύμπτωση: Δύο αδελφές γέννησαν την ίδια ημέρα αγοράκια με ακριβώς το ίδιο βάρος

Μια σπάνια και ιδιαίτερα συγκινητική ιστορία μοιράστηκε η Πατρινή γυναικολόγος Εύα Μαυρομμάτη μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δύο αδελφές, που έμειναν έγκυες με διαφορά λίγων ημερών, έφεραν στον κόσμο την ίδια ημέρα δύο υγιέστατα αγοράκια, τα οποία μάλιστα γεννήθηκαν με ακριβώς το ίδιο βάρος, 2.810 γραμμάρια.

Η γιατρός έκανε λόγο για μια μοναδική σύμπτωση που θα συνδέει για πάντα τις δύο οικογένειες, εκφράζοντας παράλληλα τη συγκίνησή της για την εμπιστοσύνη που της έδειξαν οι δύο γυναίκες στο πιο σημαντικό ταξίδι της ζωής τους.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή της, αναφέρει: Δύο αδελφές, δύο καρδιές δεμένες από πάντα, που η ζωή τις ευλόγησε με τον πιο ξεχωριστό τρόπο. Έμειναν έγκυες με διαφορά λίγων ημερών και, σαν να είχε γράψει η μοίρα το δικό της όμορφο παραμύθι, έφεραν στον κόσμο την ίδια μέρα δύο πανέμορφα αγοράκια με ακριβώς το ίδιο βάρος 2810γρ . Μια μοναδική σύμπτωση που θα τις ενώνει για πάντα και θα χαρίζει στα μικρά τους έναν ξεχωριστό δεσμό από την πρώτη κιόλας στιγμή της ζωής τους. Να είναι πάντα γερά, τυχερά και ευτυχισμένα!

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