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Με δάκρυα το τελευταίο «αντίο» στη δημοσιογράφο Μαρία Αντωνογιαννάκη, που «έφυγε» νωρίς

ΦΩΤΟ: imageonline

ΦΩΤΟ: imageonline

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι την αποχαιρέτησαν

Το τελευταίο “αντίο” στην δημοσιογράφο Μαρία Αντωνογιαννάκη, που “έφυγε” αιφνίδια από τη ζωή μόλις στα 46 της χρόνια, το απόγευμα της Κυριακής, είπαν το μεσημέρι της Δευτέρας συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι.

Ο δημοσιογραφικός κόσμος ήταν εκεί για να αποχαιρετήσει το χαμογελαστό κορίτσι, που τίμησε το επάγγελμα για πάνω από 20 χρόνια, και εξέπεμπε θετική ενέργεια σε κάθε συναναστροφή της, γράφει το cretalive.

Η κηδεία τελέστηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη Κνωσού, ενώ η ταφή της έγινε στο Νέο Κοιμητήριο.

 

 

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#tags Κρήτη Δημοσιογράφος Πένθος ΕΣΗΕΠΗΝ
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