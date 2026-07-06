Με δάκρυα το τελευταίο «αντίο» στη δημοσιογράφο Μαρία Αντωνογιαννάκη, που «έφυγε» νωρίς

Το τελευταίο “αντίο” στην δημοσιογράφο Μαρία Αντωνογιαννάκη, που “έφυγε” αιφνίδια από τη ζωή μόλις στα 46 της χρόνια, το απόγευμα της Κυριακής, είπαν το μεσημέρι της Δευτέρας συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι.

Ο δημοσιογραφικός κόσμος ήταν εκεί για να αποχαιρετήσει το χαμογελαστό κορίτσι, που τίμησε το επάγγελμα για πάνω από 20 χρόνια, και εξέπεμπε θετική ενέργεια σε κάθε συναναστροφή της, γράφει το cretalive.

Η κηδεία τελέστηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη Κνωσού, ενώ η ταφή της έγινε στο Νέο Κοιμητήριο.