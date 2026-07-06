Λευκάδα: Αστυνομικός τραυματίστηκε και νοσηλεύεται μετά από σύγκρουση με αγριογούρουνο

Με κάταγμα στο χέρι και κακώσεις στα πλευρά νοσηλεύεται αστυνομικός, μετά από σύγκρουση με αγριογούρουνο που σημειώθηκε νωρίς το πρωί στον δρόμο προς τη Λευκάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, του ilefkada.gr ο αστυνομικός κατευθυνόταν με τη μοτοσικλέτα του από την Πάλαιρο προς τη Λευκάδα, όπου επρόκειτο να αναλάβει υπηρεσία, όταν στον παράδρομο που οδηγεί στον κεντρικό άξονα Βόνιτσας – Λευκάδας, κοντά σε γνωστό παγοποιείο, πετάχτηκε ξαφνικά μπροστά του ένα αγριογούρουνο.

Η σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη, με αποτέλεσμα ο αστυνομικός να χάσει τον έλεγχο της μοτοσικλέτας και να τραυματιστεί. Από το ατύχημα υπέστη κάταγμα στο χέρι και κακώσεις στα πλευρά.

Ο τραυματίας διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας, όπου νοσηλεύεται και αναμένεται να υποβληθεί σε ορθοπεδική επέμβαση.