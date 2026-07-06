Πάτρα: Αλλάζει εικόνα το παρκάκι στην Ακτή Δυμαίων και Παπαφλέσσα- ΦΩΤΟ

Εργασίες καθαρισμού πραγματοποιήθηκαν στο παρκάκι που βρίσκεται μεταξύ της Ακτής Δυμαίων και της σιδηροδρομικής γραμμής, στο ύψος της οδού Παπαφλέσσα, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο χώρος, ο οποίος ανήκει στην Εκκλησία, απαλλάχθηκε από τη βλάστηση και τα απορρίμματα που είχαν συσσωρευτεί, ενώ παράλληλα συνεργεία προχώρησαν σε εργασίες συντήρησης των στύλων ηλεκτροφωτισμού.

Οι παρεμβάσεις κρίθηκαν αναγκαίες προκειμένου να βελτιωθεί η εικόνα του χώρου.