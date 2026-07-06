Πάτρα: Αλλάζει εικόνα το παρκάκι στην Ακτή Δυμαίων και Παπαφλέσσα- ΦΩΤΟ

Καθαρίστηκε ο χώρος που ανήκει στην Εκκλησία και συντηρούνται οι στύλοι ηλεκτροφωτισμού
Εργασίες καθαρισμού πραγματοποιήθηκαν στο παρκάκι που βρίσκεται μεταξύ της Ακτής Δυμαίων και της σιδηροδρομικής γραμμής, στο ύψος της οδού Παπαφλέσσα, στην Πάτρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο χώρος, ο οποίος ανήκει στην Εκκλησία, απαλλάχθηκε από τη βλάστηση και τα απορρίμματα που είχαν συσσωρευτεί, ενώ παράλληλα συνεργεία προχώρησαν σε εργασίες συντήρησης των στύλων ηλεκτροφωτισμού.
Οι παρεμβάσεις κρίθηκαν αναγκαίες προκειμένου να βελτιωθεί η εικόνα του χώρου.
Κεφαλονιά: Φυλάκιση προπονητή για παρενόχληση ανήλικων- Το ανώνυμο τηλεφώνημα στο «Χαμόγελο»
Λούτσα: Τι αποκαλύπτει το στίγμα του κινητού της αγνοούμενης Γιου Τινγκ;
Νίκαια: «Τον χτύπαγα να φύγει»- Η υπάλληλος που έδιωξε τον ληστή με τη σφουγγαρίστρα
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr