Λούτσα: Τι αποκαλύπτει το στίγμα του κινητού της αγνοούμενης Γιου Τινγκ;

«Την ίδια μέρα δεν μιλήσαμε καθόλου, ποτέ. Ήρθαμε στο ραντεβού μας με τον υδραυλικό, και δεν εμφανίστηκε ποτέ. Την έψαχνα εγώ, την έψαχνε ο Τσεν, την έψαχνε η Λέι. Κανείς. Τίποτα, εξαφανισμένη», τόνισε.

« Εγώ είμαι διαχειριστής σε μία πολυκατοικία στη Χαριλάου Τρικούπη. Και δύο ορόφους από αυτήν την πολυκατοικία τους έχουν αγοράσει κάτι Κινέζοι. Όλοι αυτοί οι Κινέζοι εκπροσωπούνται από έναν κύριο Τσεν. Ένα από αυτά τα διαμερίσματα ανήκει σε μία Κινέζα που λέγεται Λέι. Αυτή, λοιπόν, η Λέι είναι φίλη με τη Γιου (Τινγκ). Έκλεισα μ’ έναν άνθρωπο (την Τινγκ) ένα ραντεβού να ‘ρθει ν’ ανοίξει ένα διαμέρισμα», συνέχισε ο άντρας.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, εκείνη την ημέρα έπρεπε να γίνουν κάποιες εργασίες στην εν λόγω πολυκατοικία και η Γιου Τινγκ κλήθηκε να πάει εκεί για να ανοίξει στον διαχειριστή και τον υδραυλικό ένα διαμέρισμα που ανήκει σε μία Κινέζα πελάτισσά της.

«Δεν ήρθε ποτέ. Και μου έστειλε ο Τσεν μετά από 20 μέρες, ότι ‘ξέρεις, την ψάχνουνε’. Και μου λέει ‘αν μπορώ να πάρω την Γραμμή Ζωής να πω ό,τι ξέρω’. Αυτό», είπε ο διαχειριστής της πολυκατοικίας.

Για την εξαφάνιση της Γιου Τινγκ μίλησε μάρτυρας – κλειδί στο MEGA ο οποίος ισχυρίστηκε πως στις 20 Μαΐου που χάθηκαν τα ίχνη της 50χρονης στη Λούτσα, θα τη συναντούσε σε πολυκατοικία στο κέντρο της Αθήνας. «Είχαμε ραντεβού εκείνη την ημέρα στις 16:00 το απόγευμα και δεν εμφανίστηκε ποτέ», ανέφερε.

Σε θρίλερ έχει εξελιχθεί η υπόθεση εξαφάνισης της Κινέζας, Γιου Τινγκ, από την Λούτσα, η οποία αγνοείται εδώ και 48 μέρες με τις αρχές να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο οικονομικού κινήτρου καθώς η 50χρονη διαχειριζόταν σημαντικά χρηματικά ποσά.

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«Μέντιουμ μου είπε ότι είναι ζωντανή»

Από την πλευρά της, η αδερφή της Γιου Τινγκ μίλησε στο Live News, αποκαλύπτοντας ότι έχει επισκεφτεί μέντιουμ προκειμένου να βρει ίχνη της 50χρονης.

«Μόλις πήγα και δεύτερη φορά σε μέντιουμ, για να εξετάσει το θέμα της εξαφάνισης της αδελφής μου. Μου είπε ότι είναι ζωντανή και προς το παρόν δεν διατρέχει κίνδυνο ζωής. Φαίνεται ότι έχει μετακινηθεί σε άλλο μέρος, σε μια απομακρυσμένη περιοχή, πιθανότατα προς τα βορειοδυτικά, σε τόπο με βουνά και νερό», είπε.

Και συμπλήρωσε: «Για το πόσο θα διαρκέσει αυτή η κατάσταση, δεν μπορεί να πει (το μέντιουμ) με βεβαιότητα. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε. Είπε ότι τώρα δεν βρίσκεται μέσα στην περιοχή της Αθήνας στην Ελλάδα. Είναι κάπου δίπλα, στα όρια της περιοχής, σε μια πιο απομακρυσμένη τοποθεσία. Όπως θα λέγαμε στη χώρα μας, κάπου στην άκρη ή στην επαρχία. Ωστόσο δεν μπορεί να διακρίνει το ακριβές σημείο όπου βρίσκεται».

Πού εστιάζουν οι αρχές

Τα ίχνη της Γιου Τινγκ εξαφανίστηκαν στις 20 Μαΐου και οι Αρχές ενημερώθηκαν για πρώτη φορά στις 10 Ιουνίου. Στις 13 του μήνα μία γυναίκα ισχυρίζεται πως την είδε στο μέτρο Αιγάλεω.

«Ήρθε μία Ασιάτισσα και με ρώτησε προς τα πού είναι το αεροδρόμιο. Της είπα ότι είναι ‘στην ίδια πλευρά που βρίσκομαι εγώ’. Και έφυγε μετά και πήγε προς Πειραιά. Και της λέω ‘αυτή είναι λάθος κατεύθυνση’. ‘Όχι’ μου λέει ‘ευχαριστώ’. Γύρισα σπίτι και είδα το Silver Alert και πήρα τηλέφωνο. Και λέω ‘νομίζω ότι είδα αυτή τη γυναίκα εκεί’», είπε η γυναίκα.

Η ίδια θεωρεί πως τα χαρακτηριστικά του προσώπου και τα ρούχα ταιριάζουν με την περιγραφή, χωρίς ωστόσο να είναι 100% σίγουρη ότι πράγματι εκείνο το απόγευμα είδε την Γιου Τινγκ στο μετρό.

«Βέβαιη δεν είμαι, αλλά νομίζω ότι η περιγραφή που έδωσα, τα ρούχα και αυτά, νομίζω ότι ταιριάζουνε με αυτά που φορούσε. Ήταν σαν χαμένη. Αυτό. Δηλαδή με ρώτησε για αεροδρόμιο, της έδειξα την κατεύθυνση. Δεν είχε αποσκευές, δεν είχε κάτι. Και πήγε στην αντίθετη πλευρά και έφυγε προς Πειραιά», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο Γεράσιμος Κουρούκλης, υπεύθυνος της Γραμμής Ζωής, σημειώνει: «Είναι μία περίεργη υπόθεση. (…) Είναι πολλές ημέρες για να μην έχουμε κανένα ίχνος της. Πιστεύουμε ότι έχουμε ή απαγωγή ή πλέον μιλάμε για ανθρωποκτονία». Από τους ελέγχους στα ταξιδιωτικά της έγγραφα δεν έχει προκύψει ότι έχει φύγει από τη χώρα. Οι έρευνες συνεχίζεται και όπως αποκάλυψε ο Έλληνας σύζυγός της, κλιμάκιο του εγκληματολογικού έκανε αυτοψία στο σπίτι της οικογένειας.

«Δεν θέτω το σενάριο του να έχει φύγει μόνη της, το αποκλείω κατηγορηματικά. Τα υπόλοιπα σενάρια που παίζουν είναι ενδεχομένως η απαγωγή αλλά χωρίς οικονομικό κίνητρο άμεσο γιατί δεν έχει ζητήσει κάποιος χρήματα, και το άλλο είναι η δολοφονία για κάποιον λόγο που δεν μπορώ να προσδιορίσω αυτήν την στιγμή», ανέφερε ο σύζυγος της Γιου Τινγκ.