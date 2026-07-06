Κεφαλονιά: Φυλάκιση προπονητή για παρενόχληση ανήλικων- Το ανώνυμο τηλεφώνημα στο «Χαμόγελο»

Στη φυλακή οδηγήθηκε προπονητής στίβου από την Κεφαλονιά, έπειτα από καταγγελίες ανήλικων αθλητριών του για σεξουαλική παρενόχληση, με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» να τονίζει, μέσα από ανακοίνωσή του, τη σημασία της έγκαιρης καταγγελίας και της Εθνικής Γραμμής SOS 1056, μέσω της οποίας είχε αρχικά αποκαλυφθεί η υπόθεση.

Ο προπονητής εμφανίστηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής (03.07.2026) ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα στην Κεφαλονιά. Μετά το πέρας της απολογίας του και τη σύμφωνη γνώμη των δύο δικαστικών λειτουργών, αποφασίστηκε η προσωρινή κράτησή του. Πέραν των καταγγελιών για σεξουαλική παρενόχληση, ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε άσκησει και σωματική βία στα παιδιά -με τη μορφή χαστουκιού όταν δεν εκτελούσαν σωστά κάποια άσκηση- ενώ τους απηύθυνε συχνά υποτιμητικά σχόλια. Η δικαστική έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού, η υπόθεση ήρθε στο φως στα τέλη Δεκεμβρίου του 2025, όταν μητέρα ανήλικης αθλήτριας επικοινώνησε με την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, καταγγέλλοντας σοβαρή σεξουαλική παρενόχληση της κόρης της αλλά και άλλων ανήλικων κοριτσιών από τον συγκεκριμένο προπονητή. Μέσω της γραμμής, η μητέρα διασυνδέθηκε άμεσα με την Αστυνομική Διεύθυνση Κεφαλονιάς, όπου κατήγγειλε ανώνυμα όσα γνώριζε, τόσο για το δικό της παιδί όσο και για τις συναθλήτριές του.

Όπως αναφέρεται, η γυναίκα είχε αρχικά απευθυνθεί στην αρμόδια Εισαγγελία, ωστόσο δεν είχε προχωρήσει τότε σε επίσημη καταγγελία, καθώς της είχε ζητηθεί να καταθέσει με το όνομά της -κάτι που δεν επιθυμούσε, προκειμένου να προστατεύσει την ιδιωτικότητα τόσο του παιδιού της όσο και των υπόλοιπων ανήλικων αθλητριών. Μήνες αργότερα, γονείς άλλου παιδιού που εμπλέκεται στην υπόθεση απευθύνθηκαν επίσης στον Οργανισμό, αναζητώντας καθοδήγηση και στήριξη.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» επισημαίνει, τέλος, ότι το περιστατικό αυτό δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση, καθώς τα τελευταία χρόνια καταγράφεται αύξηση των κλήσεων και των αναφορών προς την Εθνική Γραμμή SOS 1056 που αφορούν σε σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.