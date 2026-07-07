Πρωταθλητής ο Πέλοπας, θρίαμβος για 11 Πατρινούς

Δεκατέσσερα μετάλλια κατέκτησαν οι Πατρινοί αθλητές στίβου στο πανελλήνιο πρωτάθλημα εφήβων - νεανίδων που έγινε στα Τρίκαλα (5-6/7).

Εξαιρετική συγκομιδή στην οποία έλαμψε ο Πέλοπας Πατρών με 8 μετάλλια, ενώ άλλα δυο κατέκτησε μια πρώην αθλήτριά του, που όμως μεταγράφηκε στην Χίο. Κούρος, Αρίων, Άτλας και Άκρος πανηγύρισαν τα υπόλοιπα τέσσερα.

Θυμίζουμε:

ΕΦΗΒΩΝ

* 2ος Νίκος Μπιλιανός (Πέλοπας) στα 1.500μ. με 3.53.76.

* 2ος Δημήτρης Σακαμπέτης (Πέλοπας - παίδας) στα 5.000μ. με 15.41.09.

* 3ος Γιάννης - Μάριος Μητρόπουλος (Αρίων) στο μήκος με νέο Ρεκόρ Αχαΐας όλων των εποχών 7.63μ. (7ος στον προκριματικό με 7.07μ.).

* 3ος Αλέξανδρος Σταυρόπουλος (Πέλοπας) στα 3.000μ. με 8.40.86.

* 3ος Παναγιώτης Σαμίκος (Ατλας - παίδας) στα 400μ. εμπ. με 54.62 (1ος στον προκριματικό με 56.37).

ΝΕΑΝΙΔΩΝ

* 1η Μυρτώ Βαλαχά (Πέλοπας) στα 3.000μ. με 9.52.20.

* 1η Μυρτώ Βαλαχά (Πέλοπας) στα 1.500μ. με 4.32.83

* 1η Ευγενία Χρυσόβα - Πετσαλά (Πέλοπας) στα 5.000μ. με 17.38.48.

* 2η Ευγενία Χρυσόβα - Πετσαλά (Πέλοπας) στα 3.000μ. με 9.54.54.

* 2η Ανθή - Αγγελάτου (Πέλοπας - κορασίδα) στα 5.000μ. με 17.47.33.

* 3η Ειρήνη Τάνταρου (Εφηβος Χίου) στα 5.000μ. με 17.52.16.

* 3η Ειρήνη Τάνταρου (Εφηβος Χίου) στα 3.000μ. με 10.04.24.

* 3η Νάσια Οικονομοπούλου (Κούρος - κορασίδα) στα 100μ. εμπ. με 14.34 (3η στον προκριματικό με νέο Ρεκόρ Αχαΐας όλων των εποχών 14.31).

* 3η Αδαμαντία Καμαρού (Ακρος) στα 400μ. με 57.49 (11η στον προκριματικό με 58.29).

Μ’ αυτά και μ’ αυτά ο Πέλοπας κατέκτησε την 1η θέση στο πρωτάθλημα, με 132 βαθμούς, ενώ ήταν 2ος στις γυναίκες με 77β. και 5ος στους άνδρες με 55β.!!

Προπονητές του συλλόγου είναι η Ολυμπία Λυμπεράτου και ο Γιώργος Μιχαλόπουλος, ενώ οι αθλητές που αγωνίστηκαν και έστεψαν τον Πέλοπα πρωταθλητή Ελλάδας, είναι οι έφηβοι: Νίκος Μπιλιανός, Δημήτρης Σακαμπέτης (παίδας), Αλέξανδρος Σταυρόπουλος, Ηλίας - Ορέστης Γεωργιάδης, Σωτήρης Κουτρούμπας, Γιάννης Καρακάσης (παίδας), Κώστας Κατσίκης και οι νεάνιδες: Μυρτώ Βαλαχά, Ευγενία Χρυσόβα - Πετσαλά, Ανθή - Αγγελάτου (κορασίδα), Εμμανουέλα - Ρόζα Κούλου (κορασίδα), Καλλιόπη Πλατανίτη (κορασίδα), Ζωή Μουστάκα (κορασίδα), Χρυσούλα - Χριστίνα Μουστάκα (κορασίδα), Παναγιώτα Ζαρκαδάκη (Πέλοπας), Νικολία Πολυδωροπούλου (Πέλοπας).

Η Αχαΐα πλέον έφτασε τα 1603 μετάλλια σε όλα τα πανελλήνια πρωταθλήματα στίβου (από ανδρών έως παμπαίδων) από το 1896 έως σήμερα. Τα 1.402 είναι στον ανοικτό, τα 263 στο εφήβων και τα 176 στο νεανίδων!

Ο Πέλοπας έφτασε πλέον τα 147 μετάλλια και είναι το τρίτο σωματείο της Πάτρας σε συγκομιδή, πίσω από την Ολυμπιάδα που έχει 483 και την Παναχαϊκή που έχει ξεμείνει στα 406 μετάλλια, με το τμήμα στίβου στην ουσία να έχει αδρανοποιηθεί εδώ και μία δεκαετία…

Ο Αρίων έχει πια 13 μετάλλια, ο Άτλας Πατρών 3, ενώ ο ΑΣ ΑΚΡΟΣ 1, είναι πια το 19ο σωματεία του Νομού στη λίστα με τα μετάλλια!

Σε επίπεδο αθλητών, ο Μπιλιανός πανηγύρισε το 6ο του μετάλλιο (7ο στο σόι, καθώς ένα έχει ο θείος του Σωτήρης, δρομέας του Πέλοπα), ο Σακαμπέτης το 1ο, ο Σταυρόπουλος το 5ο του (8ο στην οικογένεια, άλλα 3 έχει η μητέρα του, η βαδίστρια της Ολυμπιάδας Φιλιώ Σολάκη), ο Γιάννης - Μάριος Μητρόπουλος το 4ο, η Βαλαχά το 16ο, η Πετσαλά το 2ο, η Αγγελάτου το 3ο, η Οικονομοπούλου το 2ο, η Καμαρού το 1ο και η Τάνταρου το 2ο (3ο στην οικογένεια, ένα έχει και ο μπαμπάς της Γιώργος δρομέας της Παναχαϊκής).

Ιδού και η λίστα με όλα τα μετάλλια στην καριέρα των 11 νεαρών που ανέβηκαν στο βάθρο στα Τρίκαλα:

ΕΤΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΣΗ ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

2026 Ανοικτός Εφήβων 3.000μ. 3 Σταυρόπουλος Αλέξανδρος Πέλοπας

2025 Ανοικτός Εφήβων 3.000μ. 1 Σταυρόπουλος Αλέξανδρος Πέλοπας

2025 Ανοικτός Εφήβων 1.500μ. 2 Σταυρόπουλος Αλέξανδρος Πέλοπας

2025 Ανοικτός Παίδων 1.500μ. 1 Σταυρόπουλος Αλέξανδρος Πέλοπας

2025 Ανοικτός Παίδων 3.000μ. 1 Σταυρόπουλος Αλέξανδρος Πέλοπας



2026 Ανοικτός Εφήβων 5.000μ. 2 Σακαμπέτης Δημήτρης Πέλοπας



2026 Ανοικτός Εφήβων 1.500μ. 2 Μπιλιανός Νίκος Πέλοπας

2026 Ανοικτός Εφήβων 6.000μ. ανωμάλου 3 Μπιλιανός Νίκος Πέλοπας

2025 Ανοικτός Εφήβων 6.000μ. ανωμάλου 3 Μπιλιανός Νίκος Πέλοπας

2024 Ανοικτός Παίδων 1.500μ. 2 Μπιλιανός Νίκος Πέλοπας

2024 Ανοικτός Παίδων 3.000μ. 3 Μπιλιανός Νίκος Πέλοπας

2024 Ανοικτός Παίδων 4.000μ. ανωμάλου 3 Μπιλιανός Νίκος Πέλοπας



2026 Ανοικτός Εφήβων Μήκος 3 Μητρόπουλος Γιάννης - Μάριος Αρίων

2025 Ανοικτός Εφήβων Μήκος 1 Μητρόπουλος Γιάννης - Μάριος Αρίων

2024 Ανοικτός Εφήβων Μήκος 3 Μητρόπουλος Γιάννης - Μάριος Αρίων

2024 Ανοικτός Παίδων Μήκος 3 Μητρόπουλος Γιάννης - Μάριος Αρίων



2026 Ανοικτός Εφήβων 400μ. εμπόδια 3 Σαμίκος Παναγιώτης Άτλας

2026 Ανοικτός Παίδων 400μ. εμπόδια 3 Σαμίκος Παναγιώτης Άτλας



2026 Ανοικτός Νεανίδων 1.500μ. 1 Βαλαχά Μυρτώ Πέλοπας

2026 Ανοικτός Νεανίδων 3.000μ. 1 Βαλαχά Μυρτώ Πέλοπας

2025 Ανοικτός Νεανίδων 4.000μ. ανωμάλου 1 Βαλαχά Μυρτώ Πέλοπας

2025 Ανοικτός Νεανίδων 1.500μ. 1 Βαλαχά Μυρτώ Πέλοπας

2025 Ανοικτός Νεανίδων 3.000μ. 1 Βαλαχά Μυρτώ Πέλοπας

2024 Ανοικτός Νεανίδων 1.500μ. 1 Βαλαχά Μυρτώ Πέλοπας

2024 Ανοικτός Νεανίδων 3.000μ. 2 Βαλαχά Μυρτώ Πέλοπας

2024 Ανοικτός Κορασίδων 1.500μ. 1 Βαλαχά Μυρτώ Πέλοπας

2024 Ανοικτός Κορασίδων 3.000μ. 2 Βαλαχά Μυρτώ Πέλοπας

2024 Ανοικτός Κορασίδων 3.000μ. ανωμάλου 2 Βαλαχά Μυρτώ Πέλοπας

2023 Ανοικτός Κορασίδων 3.000μ. 1 Βαλαχά Μυρτώ Πέλοπας

2023 Ανοικτός Κορασίδων 3.000μ. ανωμάλου 2 Βαλαχά Μυρτώ Πέλοπας

2023 Ανοικτός Κορασίδων 1.500μ. 2 Βαλαχά Μυρτώ Πέλοπας

2022 Ανοικτός Κορασίδων 3.000μ. 1 Βαλαχά Μυρτώ Πέλοπας

2022 Ανοικτός Παγκορασίδων Α' 2.000μ. ανωμάλου 1 Βαλαχά Μυρτώ Πέλοπας

2021 Ανοικτός Παγκορασίδων Α' 3.000μ. ανωμάλου 1 Βαλαχά Μυρτώ Πέλοπας



2026 Ανοικτός Νεανίδων 5.000μ. 1 Πετσαλά Ευγενία Πέλοπας

2026 Ανοικτός Νεανίδων 3.000μ. 2 Πετσαλά Ευγενία Πέλοπας



2026 Ανοικτός Νεανίδων 5.000μ. 2 Αγγελάτου Ανθή Πέλοπας

2026 Ανοικτός Κορασίδων 3.000μ. 1 Αγγελάτου Ανθή Πέλοπας

2025 Ανοικτός Παγκορασίδων Α' 2.000μ. 3 Αγγελάτου Ανθή Πέλοπας



2026 Ανοικτός Νεανίδων 100μ. εμπόδια 3 Οικονομοπούλου Νάσια Κούρος

2026 Ανοικτός Κορασίδων Επταθλο 3 Οικονομοπούλου Νάσια Κούρος



2026 Ανοικτός Νεανίδων 400μ. 3 Καμαρού Αδαμαντία Άκρος



2026 Ανοικτός Νεανίδων 3.000μ. 3 Τάνταρου Ειρήνη Έφηβος Χίου

2026 Ανοικτός Νεανίδων 5.000μ. 3 Τάνταρου Ειρήνη Έφηβος Χίου