Σκάνδαλο στο Μουντιάλ: Η FIFA απέρριψε την έφεση και ο Μπαλογκάν παίζει κανονικά στο ΗΠΑ- Βέλγιο

Το Μουντιάλ των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού θα μείνει στην ιστορία για το απίθανο σκάνδαλο αναστολή της ποινής του Φολαρίν Μπαλογκάν η οποία ολοκληρώθηκε με τη FIFA να απορρίπτει την έφεση του Βελγίου και τον Αμερικανό ποδοσφαιριστή να αγωνίζεται κανονικά.

Η FIFA απέρριψε την έφεση του Βελγίου σχετικά με την αναστολή της ποινής του Φολαρίν Μπαλογκάν, κάτι που σημαίνει ότι ο Αμερικανός ποδοσφαιριστής θα παίξει κανονικά στον αγώνα των ΗΠΑ με την ευρωπαϊκή ομάδα (07/07/26, 03:00) για την πρόκριση στα προημιτελικά του Μουντιάλ.

Το τηλεφώνημα του Τραμπ στον Ινφαντίνο για επανεξέταση της ποινής του Μπαλογκάν έφερε ένα ντόμινο εξελίξεων, το οποίο έκανε το Μουντιαλ του 2026 να μείνει για πάντα στην ιστορία για την σκανδαλώδη απόφαση της άρσης της τιμωρίας του παίκτη των ΗΠΑ, μετά από παρέμβαση του προέδρου της χώρας.