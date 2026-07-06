Σύλλογος Κεφαλλήνων & Ιθακησίων Αιγιαλείας & Καλαβρύτων: Διοργανώνει το «Μεγάλο Πανηγύρι του Αιγίου»

Ο Σύλλογος Κεφαλλήνων & Ιθακησίων Αιγιαλείας & Καλαβρύτων, στο πλαίσιο των θερινών πολιτιστικών του δράσεων, διοργανώνει το «Μεγάλο Πανηγύρι του Αιγίου», μια μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση, με στόχο την προώθηση του πολιτισμού, τη διατήρηση της μουσικής κληρονομιάς και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026, στις 20:30, στον Κήπο του Πολύκεντρου Αιγίου, όπου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να συμμετέχει ενεργά σε μια βραδιά με μουσική, χορό και αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι.

Στη σκηνή θα εμφανιστεί ο καταξιωμένος ερμηνευτής Άγγελος Ανδρεάτος, συνοδευόμενος από την ορχήστρα του, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με αγαπημένα λαϊκά και νησιώτικα τραγούδια.

Συμμετέχουν οι μουσικοί:

Παρίσης Κουλουμπής – Βιολί

Άκης Φουρνιώτης – Μπουζούκι

Γιώργος Κρεμμύδας – Πλήκτρα

Η είσοδος για το κοινό είναι 5 ευρώ και περιλαμβάνει το κρασί.

Ο Σύλλογος απευθύνει ανοικτή πρόσκληση προς όλους τους κατοίκους της Αιγιάλειας και τους επισκέπτες της περιοχής να τιμήσουν με την παρουσία τους την εκδήλωση, στηρίζοντας μια πολιτιστική πρωτοβουλία που αναδεικνύει την ελληνική μουσική παράδοση και ενισχύει τη συμμετοχή και τη συλλογικότητα.

Στοιχεία εκδήλωσης :

Χώρος: Κήπος Πολύκεντρου Αιγίου (στην Μυρτιά).

Ημερομηνία: Σάββατο 18 Ιουλίου 2026.

Ώρα έναρξης: 20:30.

Είσοδος: 5€ (περιλαμβάνει κρασί).

Περισσότερες πληροφορίες & Κρατήσεις: 698 681 3482.

Το λιμάνι απέναντι από Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο, θα είναι ανοικτό ως χώρος στάθμευσης, για την εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.