Πάτρα: Ενθουσιώδες χειροκρότημα για το έργο «Η παράσταση συνεχίζεται» στο Ανοικτό Θέατρο Κρήνης

Με επιτυχία παρουσιάστηκε η θεατρική παράσταση «Η παράσταση συνεχίζεται» του Ρικ Άμποτ, από τη θεατρική ομάδα του Πανεπιστημιακού Πολιτιστικού Ομίλου "Tέχνης Κίνηση", σε σκηνοθεσία – διασκευή της Φραντζέσκας Πολλάτου, την περασμένη Πέμπτη 2/7/2026, και ώρα 21.30, στο Ανοικτό Θέατρο Κρήνης, μπροστά σε ένα ενθουσιώδες και πολυπληθές κοινό.

Η παράσταση παίχθηκε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας του Δήμου Πατρέων.

Η δραστήρια θεατρική ομάδα του Πανεπιστημιακού Πολιτιστικού Ομίλου “Τέχνης Κίνηση”, με υπεύθυνο τον Γιάγκο Ιγγλέση, συμμετέχοντας για 3η συνεχή χρονιά στο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου του Δήμου Πατρέων, στο ανακαινισμένο Ανοικτό Θέατρο Κρήνης με την ωραία θέα, παρουσίασε το θεατρικό έργο του Rick Abbot «Η παράσταση συνεχίζεται», σε διασκευή – σκηνοθεσία και μουσική επιμέλεια της Φραντζέσκας Πολλάτου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Σ’ ένα κατάμεστο θέατρο, οι φίλοι της “Τέχνης Κίνηση” και του ερασιτεχνικού θεάτρου παρακολούθησαν μια κωμωδία που δείχνει, με τραγελαφικό τρόπο, την αθέατη πλευρά του θεάτρου και των παρασκηνίων, ύμνο στο ερασιτεχνικό θέατρο.

Μια παράσταση που κράτησε σχεδόν ένα δίωρο και χάρισε άφθονο γέλιο στο κοινό που την παρακολούθησε.

Τους ρόλους ερμήνευσαν στην παράσταση (με σειρά εμφάνισης) οι:

Άντζυ : Γιώτα Κονδύλη

Τζένη, Σκηνοθέτης : Κατερίνα Αθανασοπούλου

Τζέση, Βοηθός Σκηνοθέτη: Ηλέκτρα Πουλάδου

Στέλιος (Δρ. Ρεξ Φορμπς) : Γιάγκος Ιγγλέσης

Χάρης (Λόρδος Ντάντλεϊ) : Αργύρης Λουκαΐτης

Βιολέτα (Νταϊάνα) : Νάντια Παπαγεωργίου

Μπίλυ (Στήβεν Σέλλερς) : Αντώνης Ποταμιάνος

Πολίνα (Λαίδη Μάργκαρετ) : Κατερίνα Θερμού

Σόφη (Ντόρις) : Όλγα Καρβουνιάρη

Φένια, Συγγραφέας : Αγγελική Παπαφράγκου.