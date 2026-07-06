Πάτρα: Λαγοκέφαλος στην Πλαζ; Τι λένε Μπακόπουλος και Φίλιας για την επίθεση σε κολυμβήτρια και το δάγκωμα κοντά στην καρωτίδα

Επίθεση, πιθανότατα από λαγοκέφαλο, φέρεται να δέχθηκε το πρωί της Κυριακής μια γυναίκα στην Πλαζ, ενώ κολυμπούσε μπροστά από το παλαιό κολυμβητήριο.

Η γυναίκα υπέστη δάγκωμα στην πρόσθια θωρακική χώρα, με εκτεταμένες εκδορές, σε ένα σημείο του σώματος που, όπως εξηγούν οι γιατροί, θα μπορούσε να αποδειχθεί εξαιρετικά επικίνδυνο, καθώς βρίσκεται κοντά στην καρωτίδα. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα, όπου έλαβε τις πρώτες βοήθειες, σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρωτόκολλο, και στη συνέχεια αποχώρησε.

«Αυτό που διαπιστώσαμε ήταν ένα δάγκωμα, στην πρόσθια θωρακική χώρα, με μεγάλες εκδορές. Το πιθανότερο είναι η γυναίκα να τραβήχτηκε αμέσως και ευτυχώς διότι σε εκείνο το σημείο, θα μπορούσε να την είχε κόψει την καρωτίδα. Εμείς αντιμετωπίσαμε το περιστατικό, όπως έπρεπε. Τηρήσαμε το πρωτόκολλο, της δώσαμε της πρώτες βοήθειες και έφυγε. Από την περιγραφή της ίδιας, των οικείων της και άλλων λουόμενων που ήταν μαζί της, αυτό που της επιτέθηκε και την δάγκωσε, μοιάζει να ήταν λαγοκέφαλος» περιγράφει στο thebest.gr, ο Χαράλαμπος Μπακόπουλος, Διευθυντής του Κέντρου Υγείας Βορείου Τομέα, όπου μεταφέρθηκε η γυναίκα.

Από την πλευρά της Περιφέρειας, ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημη καταγραφή του περιστατικού. «Εμείς ως Περιφέρεια, δεν έχουμε λάβει καμία καταγγελία, για επίθεση λαγοκέφαλου», τονίζει στο thebest.gr ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Ανδρέας Φίλιας.