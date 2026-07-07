Φοβερή οικογένεια Γεωργίου: Πατέρας και κόρες μαζί στο πρωτάθλημα!

Ξεκίνησε το 27ο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Beach Handball Ανδρών- Γυναικών 2026, με την ονομασία «Sand Storm 2026 Αspropyrgos Beach Handball Tournament» και το πρώτο τουρνουά διεξήχθη στον Ασπρόπυργο.

Το τουρνουά είχε και ‘’ έντονο Πατρινό χρώμα ‘’ μιας και αθλήτριες της Ακαδημίας των Σπορ Πάτρας έλαβαν μέρος με δύο διαφορετικές ομάδες.

Συγκεκριμένα η οικογένεια του διεθνή αθλητή Κανέλλου Γεωργίου, σύσσωμη έλαβε μέρος, όπου και αντίστοιχα κατέλαβαν τις δεύτερες θέσεις σε άντρες και γυναίκες.

Ο Κανέλλος, έπαιξε με την ομάδα του Απόλλων Σταυρούπολης και οι κόρες του Γρηγορία και Ελευθερία με την ομάδα Κύκλωπες Αλεξανδρούπολης.

Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά ανά το Πανελλήνιο, όπου μια οικογένεια (πατέρας και κόρες) αγωνίζεται σε επίσημο τουρνουα Beach Handball