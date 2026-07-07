Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

MORE SPORTS

/

Φοβερή οικογένεια Γεωργίου: Πατέρας και κόρες μαζί στο πρωτάθλημα!

Διακρίνονται από αριστερά: η Γρηγορία, ο...

Διακρίνονται από αριστερά: η Γρηγορία, ο Κανέλλος, η Ελευθερία και η μικρότερη αδερφή Αναστασία. 

Beach Handball

Ξεκίνησε το 27ο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Beach Handball Ανδρών- Γυναικών 2026,  με την ονομασία  «Sand Storm 2026 Αspropyrgos Beach Handball Tournament» και το πρώτο τουρνουά διεξήχθη  στον Ασπρόπυργο.

Το τουρνουά είχε και ‘’ έντονο Πατρινό χρώμα ‘’ μιας και αθλήτριες της Ακαδημίας των Σπορ Πάτρας  έλαβαν μέρος  με δύο διαφορετικές ομάδες.

Συγκεκριμένα η οικογένεια του διεθνή αθλητή  Κανέλλου Γεωργίου,  σύσσωμη έλαβε  μέρος,  όπου και αντίστοιχα κατέλαβαν τις δεύτερες θέσεις σε άντρες και γυναίκες.

Ο Κανέλλος,  έπαιξε με την ομάδα του Απόλλων Σταυρούπολης και οι κόρες του  Γρηγορία και Ελευθερία με την ομάδα Κύκλωπες Αλεξανδρούπολης.

Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά ανά το Πανελλήνιο,  όπου μια  οικογένεια (πατέρας και κόρες)  αγωνίζεται σε επίσημο τουρνουα Beach Handball

 

Αθλητικές ειδήσεις τώρα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Χάντμπολ Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Beach handball Κανέλλος Γεωργίου Ακαδημία των Σπορ
Sports
More sports
["\u03a7\u03ac\u03bd\u03c4\u03bc\u03c0\u03bf\u03bb ","\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","Beach handball","\u039a\u03b1\u03bd\u03ad\u03bb\u03bb\u03bf\u03c2 \u0393\u03b5\u03c9\u03c1\u03b3\u03af\u03bf\u03c5","\u0391\u03ba\u03b1\u03b4\u03b7\u03bc\u03af\u03b1 \u03c4\u03c9\u03bd \u03a3\u03c0\u03bf\u03c1"]
837046
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Sports