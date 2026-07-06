Πολιτική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στην Μιτόπολη Ωλενίας

Πολιτική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 & ώρα: 21:00 στην Μιτόπολη Ωλενίας, στη Δυτική Αχαΐα (Κεντρική πλατεία Μιτόπολης) με θέμα: «Το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ».

Ομιλητές θα είναι όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Αχαΐας, οι:

Παναγιώτης Δημόπουλος (Γραμματέας Τομέα Περιβάλλοντος) και

Μαρινίκη Θεοδώρου (Αναπληρώτρια Γραμματέας Τομέα Οικονομικών).

Την εκδήλωση κάνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ.