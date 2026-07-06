Πολιτική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στην Μιτόπολη Ωλενίας

Με κεντρικό θέμα «Το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ» - Την Πέμπτη 9-7-2026 στις 21.00 στην Κεντρική πλατεία Μιτόπολης
Πολιτική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 & ώρα: 21:00 στην Μιτόπολη Ωλενίας, στη Δυτική Αχαΐα (Κεντρική πλατεία Μιτόπολης) με θέμα: «Το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ».
Ομιλητές θα είναι όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Αχαΐας, οι:
Παναγιώτης Δημόπουλος (Γραμματέας Τομέα Περιβάλλοντος) και
Μαρινίκη Θεοδώρου (Αναπληρώτρια Γραμματέας Τομέα Οικονομικών).
Την εκδήλωση κάνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ.
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