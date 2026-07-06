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Αργυρό μετάλλιο ο Αίολος Πατρών στο rugby

Ο Αίολος Πατρών

Ο Αίολος Πατρών

Ρugby 7s

Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε η ομάδα ράγκμπι ανδρών, Αίολος στο δεύτερο από τα τρία συνολικά τουρνουά του πανελληνίου πρωταθλήματος rugby 7s.

Η δεύτερη αγωνιστική διεξήχθη στις εγκαταστάσεις του Άτλαντα, ενώ τις πρώτες θέσεις σε άνδρες και γυναίκες κατέκτησε οΠαναθηναϊκός.

Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν σε δύο ημέρες, με τον Αίολο να έχει δύο νίκες, μια ισοπαλία και μια ήττα , ενώ το αποτέλεσμα αυτό τον φέρνει στην τρίτη θέση της βαθμολογίας πίσω απο τον Παναθηναϊκό και το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, με την τελευταία αγωνιστική του πανελληνίου πρωταθλήματος 7s να είναι προγραμματισμένη για το προσεχές Σαββατοκύριακο στην Αθήνα.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα
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