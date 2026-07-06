Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Εκδηλώσεις μνήμης στις Κορφές Καλαβρύτων για τον Ήρωα καταδρομέα Σωτήριο Τζουρά

Εκδηλώσεις μνήμης στις Κορφές Καλαβρύτων...

Θα πραγματοποιηθούν από το Δήμο Καλαβρύτων & την τοπική κοινότητα Κορφών την Κυριακή 12 Ιουλίου 2026 το πρωί

Εκδηλώσεις στη μνήμη του Ήρωα καταδρομέα Σωτηρίου Τζουρά που έπεσε μαχόμενος στην Κύπρο & των Πεσόντων από τις Κορφές Καλαβρύτων, πρόκειται να πραγματοποιηθούν στη Δημοτική Κοινότητα Κορφών αυτή την Κυριακή 12 Ιουλίου 2026.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
09.30 π.μ. : Τέλεση μνημόσυνου για τον Ήρωα καταδρομέα Σωτήριο Τζουρά και τους πεσόντες από τις Κορφές.

ΜΝΗΜΕΙΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ
10.00 π.μ : Τρισάγιο δέηση.

Ομιλία από τον Δήμαρχο Καλαβρύτων κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ.
Προσκλητήριο Πεσόντων,
Κατάθεση στεφάνων,
Τήρηση ενός λεπτού σιγής,
Εθνικός Ύμνος
Λήξη τελετής.

*Οι εκδηλώσεις μνήμης πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την Δημοτική Κοινότητα Κορφών & τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κορφών.

Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κορφών είναι ο Παναγιώτης Οικονομόπουλος.

Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κορφών είναι ο Ιωάννης Τζουράς.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Πάτρα: Ματαίωση της αποψινής συναυλίας “Τα Δικά Μας Λαϊκά”

Ρίο: Σύγχυση με την απαγόρευση κολύμβησης- Ενημέρωση από το Λιμενικό την Πέμπτη

6ο Podcast Πολιτισμού: Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρουσιάζει «Ο Δρόμος προς τη Δύση»

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ήρωας Καταδρομέας Σωτήριος Τζουράς Κορφές Καλαβρύτων Εκδηλώσεις Μνήμης Δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u0389\u03c1\u03c9\u03b1\u03c2 \u039a\u03b1\u03c4\u03b1\u03b4\u03c1\u03bf\u03bc\u03ad\u03b1\u03c2 \u03a3\u03c9\u03c4\u03ae\u03c1\u03b9\u03bf\u03c2 \u03a4\u03b6\u03bf\u03c5\u03c1\u03ac\u03c2","\u039a\u03bf\u03c1\u03c6\u03ad\u03c2 \u039a\u03b1\u03bb\u03b1\u03b2\u03c1\u03cd\u03c4\u03c9\u03bd","\u0395\u03ba\u03b4\u03b7\u03bb\u03ce\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2 \u039c\u03bd\u03ae\u03bc\u03b7\u03c2","\u0394\u03ae\u03bc\u03b1\u03c1\u03c7\u03bf\u03c2 \u039a\u03b1\u03bb\u03b1\u03b2\u03c1\u03cd\u03c4\u03c9\u03bd \u0398\u03b1\u03bd\u03ac\u03c3\u03b7\u03c2 \u03a0\u03b1\u03c0\u03b1\u03b4\u03cc\u03c0\u03bf\u03c5\u03bb\u03bf\u03c2"]
837043
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις