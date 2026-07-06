Εκδηλώσεις μνήμης στις Κορφές Καλαβρύτων για τον Ήρωα καταδρομέα Σωτήριο Τζουρά

Θα πραγματοποιηθούν από το Δήμο Καλαβρύτων & την τοπική κοινότητα Κορφών την Κυριακή 12 Ιουλίου 2026 το πρωί
Εκδηλώσεις στη μνήμη του Ήρωα καταδρομέα Σωτηρίου Τζουρά που έπεσε μαχόμενος στην Κύπρο & των Πεσόντων από τις Κορφές Καλαβρύτων, πρόκειται να πραγματοποιηθούν στη Δημοτική Κοινότητα Κορφών αυτή την Κυριακή 12 Ιουλίου 2026.
Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
09.30 π.μ. : Τέλεση μνημόσυνου για τον Ήρωα καταδρομέα Σωτήριο Τζουρά και τους πεσόντες από τις Κορφές.
ΜΝΗΜΕΙΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ
10.00 π.μ : Τρισάγιο δέηση.
Ομιλία από τον Δήμαρχο Καλαβρύτων κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ.
Προσκλητήριο Πεσόντων,
Κατάθεση στεφάνων,
Τήρηση ενός λεπτού σιγής,
Εθνικός Ύμνος
Λήξη τελετής.
*Οι εκδηλώσεις μνήμης πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την Δημοτική Κοινότητα Κορφών & τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κορφών.
Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κορφών είναι ο Παναγιώτης Οικονομόπουλος.
Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κορφών είναι ο Ιωάννης Τζουράς.
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