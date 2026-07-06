Εκδηλώσεις μνήμης στις Κορφές Καλαβρύτων για τον Ήρωα καταδρομέα Σωτήριο Τζουρά

Εκδηλώσεις στη μνήμη του Ήρωα καταδρομέα Σωτηρίου Τζουρά που έπεσε μαχόμενος στην Κύπρο & των Πεσόντων από τις Κορφές Καλαβρύτων, πρόκειται να πραγματοποιηθούν στη Δημοτική Κοινότητα Κορφών αυτή την Κυριακή 12 Ιουλίου 2026.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

09.30 π.μ. : Τέλεση μνημόσυνου για τον Ήρωα καταδρομέα Σωτήριο Τζουρά και τους πεσόντες από τις Κορφές.

ΜΝΗΜΕΙΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ

10.00 π.μ : Τρισάγιο δέηση.

Ομιλία από τον Δήμαρχο Καλαβρύτων κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ.

Προσκλητήριο Πεσόντων,

Κατάθεση στεφάνων,

Τήρηση ενός λεπτού σιγής,

Εθνικός Ύμνος

Λήξη τελετής.

*Οι εκδηλώσεις μνήμης πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την Δημοτική Κοινότητα Κορφών & τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κορφών.

Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κορφών είναι ο Παναγιώτης Οικονομόπουλος.

Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κορφών είναι ο Ιωάννης Τζουράς.