«Ρεμπέτικες Καντάδες» στο Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας

Με μία μεγάλη συναυλία υπό το γενικό τίτλο: «Ρεμπέτικες Καντάδες», η οποία έχει την υπογραφή της «Πολυφωνικής», συνεχίζονται στις 9.30 το βράδυ την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026, στην καστροπολιτεία της Αχάϊα Κλάους, οι εκδηλώσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ της Πάτρας.

Πρόκειται για μία παραγωγή, η οποία περιλαμβάνει τα πιο γνωστά τραγούδια - καντάδες του ρεμπέτικου ρεπερτορίου, με ιδιαίτερη αναφορά στους συνθέτες, Βασίλη Τσιτσάνη, Μάρκο Βαμβακάρη, Γιάννη Παπαϊωάννου, Απόστολο Χατζηχρήστο, Δημήτρη Γκόγκο- Μπαγιαντέρα και Σπύρο Περιστέρη.

Τη συναυλία έχει επιμεληθεί ο Λαρισαίος μαέστρος και ενορχηστρωτής Δημήτρης Καρβούνης, ο οποίος πραγματοποίησε την ενορχήστρωση και εναρμόνιση για Μικτή Χορωδία των 28 έργων που θα παρουσιαστούν.

Συνολικά συμμετέχουν 120 ερμηνευτές, οι οποίοι απαρτίζουν τα εξής σχήματα:

*12μελή ορχήστρα της «Πολυφωνικής» (προεργασία- επιμέλεια: Γιώργος Παπαγεωργίου) και στην οποία θα μετάσχουν, οι καθηγητές του Ωδείου του Οργανισμού: Σέργιος Σοϊλές- φλάουτο, Ελευθερία Φάκου- κλαρινέτο, Γιώργος Παπαγεωργίου- μπουζούκι, Τέτη Ζέρβα- μαντολίνο, Χρήστος Τσαϊλάκης & Νίκος Σκεπαρνιάς- κιθάρα, Πάνος Θωίδης- glockenspiel, Γιώργος Λαμπράκος- κρουστά, Αλμπένα Πενκόβα και Λούση Χριστοδούλου- πιάνο, Μαρία Γούτου- βιολί, Γαβριήλ Καμάρης- τσέλο και Χάρης Πεγιάζης- κόντρα μπάσο.

* 70μελή «Μικτή Χορωδία» της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ» (διδασκαλία: Σταύρος Σολωμός, μουσική προετοιμασία, Έφη Καββαδία, πιάνο: Αλμπένα Πενκόβα και Λούση Χριστοδούλου).

* Νεανική Χορωδία της «Πολυφωνικής» (διδασκαλία: Λούση Χριστοδούλου).

* ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ» (διδασκαλία: Αρετούσα Νικολοπούλου).

*Τραγούδι: Μαρία Ρούτση.

*Το χορευτικό τμήμα του Δήμου Πατρέων (υπεύθυνος: Χρήστος Γιαννόπουλος).

Την παρουσίαση του προγράμματος έχει αναλάβει η δημοσιογράφος, Δήμητρα Μπαλαφούτη. Τα κείμενα έχουν επιμεληθεί τα στελέχη του οργανισμού, Έφη Καββαδία και Γιώργος Παπαγεωργίου.

Επιμέλεια αφίσας: Αλέξανδρος Σολωμός.

Τη μουσική διεύθυνση της συναυλίας θα έχει ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Οργανισμού, Σταύρος Σολωμός.

Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.