Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών: Η Πάτρα σε ρυθμούς ιστιοπλοΐας- ΦΩΤΟ

Η Πάτρα μπήκε από το απόγευμα της Κυριακής 5/7 σε ρυθμούς ιστιοπλοΐας, με την επίσημη έναρξη του Open Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Optimist U13, που συνδιοργανώνουν ο Ιστιοπλοϊκός Ομιλος Πατρών και η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, με τη στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του ΟΛΠΑ, υπό την αιγίδα του Δήμου Πατρέων Πατρέων.

Η αυλαία της διοργάνωσης άνοιξε με μια γιορτινή παρέλαση στο κέντρο της πόλης. Οι 303 νεαροί ιστιοπλόοι, προερχόμενοι από 53 ελληνικούς συλλόγους, ξεκίνησαν από την πλατεία Τριών Συμμάχων και στη συνέχεια, διασχίζοντας τους πεζοδρόμους της Αγίου Νικολάου και της Μαιζώνος, κατέληξαν στην πλατεία Γεωργίου, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή εικόνα.

Στη διοργάνωση συμμετέχουν 198 αγόρια και 105 κορίτσια, αριθμός που αποτελεί νέο ρεκόρ συμμετοχών για την κατηγορία, με τις αποστολές να «πλημμυρίζουν» στην κυριολεξία το κέντρο της Πάτρας.

Την επίσημη έναρξη του αγώνα κήρυξαν από κοινού η πρόεδρος της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας Νίκη Αναστασίου και ο πρόεδρος του οικοδεσπότη Ιστιοπλοϊκού Όμιλου Πατρών Ομίλου Πατρών Κώστας Καλογερόπουλος, ενώ χαιρετισμούς στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο μπροστά από το δημοτικό θέατρο «Απόλλων» απεύθυναν και ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας, ο βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας Ανδρέας Κατσανιώτης, ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος, εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριο Φαρμάκη, ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαϊμης και ο διευθύνοντας σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Πατρών Παναγιώτης Αναστασόπουλος.

«Η Πάτρα φιλοξενεί τα αγαπημένα μας μωρά της ιστιοπλοΐας. Είμαι συγκινημένη, αλλά και ταυτόχρονα καμαρώνω για όλη αυτήν την εικόνα που είδαμε στην τελετή έναρξης», δήλωσε, μεταξύ άλλων, η πρόεδρος της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας Νίκη Αναστασίου και πρόσθεσε τα εξής: «Αυτό που ζούμε στο φιλόξενο λιμάνι της Πάτρας είναι εντυπωσιακό. Για να στηθεί αυτή η γιορτή χρειάστηκε πίστη, όραμα και σκληρή δουλειά. Στην πόλη θα χτυπάει αυτές τις ημέρες η καρδιά της ελληνικής ιστιοπλοΐας, με το πιο αγαπημένο πρωτάθλημα, στο οποίο καταρρίπτονται όλα τα ρεκόρ. Τα παιδιά μας είναι οι μικροί μας ήρωες, που δεν φοβούνται το κύμα και τον άνεμο. Μπαίνουν στο σκάφος, παλεύουν με τα στοιχεία της φύσης και μαθαίνουν από τώρα τι θα πει αυτάρκεια και πειθαρχία. Αυτά τα παιδιά είναι το μέλλον μας και οι αυριανοί πρωταγωνιστές μας στην ελληνική και την παγκόσμια ιστιοπλοΐα. Αν σταθούμε όλοι δίπλα στα παιδιά μας με αγάπη και σωστή καθοδήγηση, θα τα δούμε να μας χαρίζουν συγκινήσεις και νίκες για τις οποίες θα είμαστε όλοι υπερήφανοι».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΙΟΠ Κώστας Καλογερόπουλος τόνισε τα εξής: «Θέλω να δώσω ένα μεγάλο καλωσόρισμα στα παιδιά και σε όλον αυτόν τον κόσμο που ήρθε στην Πάτρα από όλη την Ελλάδα». Παράλληλα, εξήρε όλους αυτούς οι οποίοι έχουν επενδύσει όλα αυτά τα χρόνια στον ΙΟΠ κι έχουν πιστέψει στο όραμά του.

Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις ξεκίνησαν τη Δευτέρα 6/7, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά 11 ιστιοδρομίες, με την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος να είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 9/7. Το αγωνιστικό πεδίο θα αναπτυχθεί στον θαλάσσιο χώρο μπροστά από τον επιβατικό σταθμό «Παναγιώτης Κανελλόπουλος», όπου ο Πατραϊκός Κόλπος θα γεμίσει με τα πολύχρωμα πανιά των Optimist.

Οι φίλοι της ιστιοπλοΐας θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τους αγώνες και μέσω διαδικτύου, καθώς το πρωτάθλημα θα μεταδίδεται με ζωντανή εικόνα από το κανάλι της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας στο YouTube.

Δείτε εδώ το βίντεο με την τελετή έναρξης και τις δηλώσεις διοργανωτών κι επισήμων:

https://www.youtube.com/watch?v=frRxcCSksiQ

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Μότο διοργάνωσης: «Patras is Optimist» by 360PAY