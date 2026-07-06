Χαϊδάρι: Ξυλοδαρμός σε ιατρείο- «Μου έσπασαν τη μύτη» λέει 40χρονος

Τον άγριο ξυλοδαρμό που υπέστη σε ιδιωτικό ιατρείο στο Χαϊδάρι, περιέγραψε ο άνδρας, ο οποίος δέχθηκε επίθεση επειδή έκανε παρατήρηση σε άλλο άτομο που μιλούσε δυνατά στο κινητό του.

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε ιατρείο στο Χαϊδάρι. Το θύμα του ξυλοδαρμού δέχτηκε άγρια χτυπήματα και τραυματίστηκε ενώ κατέθεσε μήνυση σε βάρος του δράστη. «Μου ‘χει σπάσει το κόκκαλο στη μύτη, στο διάφραγμα, τα μάτια είναι μπλε και τα δύο», είπε μιλώντας στο MEGA.

Οι δύο άνδρες, ήταν άγνωστοι μεταξύ τους, ωστόσο αυτό δεν στάθηκε εμπόδιο για τον γνωστό επιχειρηματία του Χαϊδαρίου να ξυλοκοπήσει άγρια τον άτυχο άνδρα.

«Είχαμε ραντεβού 09:15 στο ιατρείο και ήταν μέσα ως πελάτης του ιατρείου, χωρίς ραντεβού. Μίλαγε σε δύο κινητά και του λέω ‘σας παρακαλώ μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο σιγά’ γιατί φώναζε το κινητό και αυτός ήταν ο λόγος ο οποίος σηκώθηκε πάνω και με πλάκωσε στο ξύλο», περιέγραψε το θύμα.

Σύμφωνα με την περιγραφή του μάλιστα, λίγο αργότερα, όταν το ζευγάρι επιχείρησε να αποχωρήσει από το κτίριο, ο ίδιος άνδρας τον περίμενε στις σκάλες και του επιτέθηκε ξανά.