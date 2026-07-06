Χαϊδάρι: Ξυλοδαρμός σε ιατρείο- «Μου έσπασαν τη μύτη» λέει 40χρονος

Δέχθηκε επίθεση επειδή έκανε παρατήρηση σε άλλο άτομο που μιλούσε δυνατά στο κινητό
Τον άγριο ξυλοδαρμό που υπέστη σε ιδιωτικό ιατρείο στο Χαϊδάρι, περιέγραψε ο άνδρας, ο οποίος δέχθηκε επίθεση επειδή έκανε παρατήρηση σε άλλο άτομο που μιλούσε δυνατά στο κινητό του.
Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε ιατρείο στο Χαϊδάρι. Το θύμα του ξυλοδαρμού δέχτηκε άγρια χτυπήματα και τραυματίστηκε ενώ κατέθεσε μήνυση σε βάρος του δράστη. «Μου ‘χει σπάσει το κόκκαλο στη μύτη, στο διάφραγμα, τα μάτια είναι μπλε και τα δύο», είπε μιλώντας στο MEGA.
Οι δύο άνδρες, ήταν άγνωστοι μεταξύ τους, ωστόσο αυτό δεν στάθηκε εμπόδιο για τον γνωστό επιχειρηματία του Χαϊδαρίου να ξυλοκοπήσει άγρια τον άτυχο άνδρα.
«Είχαμε ραντεβού 09:15 στο ιατρείο και ήταν μέσα ως πελάτης του ιατρείου, χωρίς ραντεβού. Μίλαγε σε δύο κινητά και του λέω ‘σας παρακαλώ μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο σιγά’ γιατί φώναζε το κινητό και αυτός ήταν ο λόγος ο οποίος σηκώθηκε πάνω και με πλάκωσε στο ξύλο», περιέγραψε το θύμα.
Σύμφωνα με την περιγραφή του μάλιστα, λίγο αργότερα, όταν το ζευγάρι επιχείρησε να αποχωρήσει από το κτίριο, ο ίδιος άνδρας τον περίμενε στις σκάλες και του επιτέθηκε ξανά.
«Μου είπε ‘θα σε περιμένω κάτω να σε φτιάξω’ μετά τον ξυλοδαρμό τον πρώτο. Παρενέβη η γυναίκα μου και ο γιατρός του ιατρείου. Δεν τον ήξερε ο γιατρός, αλλά είναι γνωστός επιχειρηματίας του Χαϊδαρίου», είπε στη συνέχεια.
«Ο άνθρωπος μάλλον είναι τρελός»
Από τη δεύτερη επίθεση ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Υπέστη κάταγμα στο ρινικό διάφραγμα, τραυματισμό στο μάτι και εκτεταμένες κακώσεις στο πρόσωπο, ενώ υποβλήθηκε σε ιατροδικαστική εξέταση.
«Η γυναίκα μου είναι σε σοκ κι εκείνη και εκτός ότι είναι άρρωστη δηλαδή και γλιτώσαμε το μάτι της από την ασθένεια που είχε», συμπλήρωσε.
«Την τράβηξε, όπως τράβηξε και τον γιατρό, γιατί εγώ ήμουνα μπροστά ήταν η γυναίκα μου, προχωρούσαμε να κατεβούμε τις σκάλες. Ο γιατρός βγήκε απ’ το ιατρείο με το που άκουσε τη φασαρία και πέρασε μπροστά από μένα. Ο άνθρωπος μάλλον είναι τρελός», πρόσθεσε.
Από εκείνη την ώρα ο δράστης της επίθεσης τράπηκε σε φυγή και αναζητείται από τους αστυνομικούς. Το θύμα κατέθεσε μήνυση, με τις αστυνομικές Αρχές να έχουν ήδη προχωρήσει στην ταυτοποίησή του.
Φονικό στον Λόγγο: Νέα ίχνη αίματος στο σπίτι- Τι σημαίνει αυτό για τον Ιταλό
Ρίο: Σύγχυση με την απαγόρευση κολύμβησης- Ενημέρωση από το Λιμενικό την Πέμπτη
Τραμπ: Παραδέχθηκε την παρέμβασή του στη FIFA για την κόκκινη στον Μπαλογκούν
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr