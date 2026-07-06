Ο Αντιπεριφερειάρχης Θανάσης Μαυρομμάτης υποδέχθηκε τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Παναγιώτη Τσιχριτζή

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας Θανάσης Μαυρομμάτης υποδέχθηκε τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Παναγιώτη Τσιχριτζή αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Πιο συγκεκριμένα, τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας και Πρόεδρο της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Παναγιώτη Τσιχριτζή, υποδέχθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κ. Θανάσης Μαυρομμάτης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, πραγματοποιήθηκε ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων για ζητήματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα, την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων και τις αναπτυξιακές προοπτικές της Αιτωλοακαρνανίας, με στόχο την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και τη στήριξη των επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία της στενής συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, καθώς και στην ανάγκη συντονισμένων πρωτοβουλιών που θα συμβάλουν στην αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων αναπτυξιακών δυνατοτήτων προς όφελος των πολιτών και της τοπικής κοινωνίας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας κ. Θανάσης Μαυρομμάτης ευχαρίστησε τον κ. Παναγιώτη Τσιχριτζή για την επίσκεψη και υπογράμμισε ότι η διαρκής συνεργασία και ο εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ των θεσμικών φορέων αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προώθηση της ανάπτυξης και της προόδου στην Αιτωλοακαρνανία.