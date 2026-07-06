Φονικό στον Λόγγο: Νέα ίχνη αίματος στο σπίτι- Τι σημαίνει αυτό για τον Ιταλό

Σε θρίλερ για γερά νεύρα έχει εξελιχθεί η υπόθεση της διπλής δολοφονίας της 54χρονης και του 26χρονου γιου της μέσα στο σπίτι τους στον Λόγγο, στο Αίγιο, για την οποία κατηγορείται και έχει κριθεί προφυλακιστέος ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας.

Από την πρώτη στιγμή ο Ιταλός επιμένει ότι είναι αθώος και ότι δεν έχει εμπλακεί στην υπόθεση του φονικού. Ωστόσο, 27 μέρες τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο, οι αστυνομικοί περιμένουν την ταυτοποίηση του DNA για τις κηλίδες αίματος που εντοπίστηκαν σε δύο διαφορετικά σημεία του σπιτιού.

Σύμφωνα με νέα στοιχεία που μετέδωσε το MEGA, εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στο χολ, έξω από αυτό το αιματοβαμμένο δωμάτιο και στην κρεβατοκάμαρα που συνήθιζαν να κοιμούνται η 54χρονη και ο 65χρονος Ιταλός κατηγορούμενος.

Το 1ο δείγμα αναφέρεται ως κηλίδα καστανέρυθρης απόχρωσης που βρέθηκε στην εξωτερική επιφάνεια ντουλαπιού στο δεύτερο δωμάτιο, στην κρεβατοκάμαρα δηλαδή του Ιταλού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Live News, αυτό το αίμα ανήκει στην 54χρονη.

Το 2ο δείγμα εντοπίστηκε στην επιφάνεια δαπέδου του χολ έξω από την πόρτα του μπάνιου και εξωτερικά – μπροστά από την πόρτα του υπνοδωματίου όπου βρέθηκαν νεκροί η Μαρία και ο γιος της, Ολύμπιος.