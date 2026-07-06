Σπιράλ για Χρήστο Πατούχα: «Ένας σύμβουλος με τοξικό-διχαστικό λόγο για μία θέση που απαιτεί ενωτικό προφίλ!»

"Το αξίωμα του Προέδρου οργάνων σαν το Δημοτικό Συμβούλιο συνηθίζεται να ανατίθεται σε ανθρώπους συναινετικούς, ενωτικούς και καλοπροαίρετους. Ο σεβασμός του Προέδρου στους θεσμούς, εξάλλου, αποτελεί προαπαιτούμενο προσόν. Δυστυχώς η δημοτική αρχή του Δήμου Πατρέων επέλεξε για τον νευραλγικό αυτό ρόλο το πλέον ακατάλληλο πρόσωπο, έναν δημοτικό της σύμβουλο που εκφράζεται με τοξικό-διχαστικό λόγο και που η πρόσφατη πολιτεία του στα δημοτικά πράγματα χαρακτηρίζεται από πλήρη δυσαρμονία με τις δημοκρατικές διαδικασίες", αυτό αναφέρει σε ανκοίνωση του για το νέο Πρόεδρο του Συμβουλίου Χρήστο Πατούχα η δημοτική παράταξη σπιράλ με επικεφαλής τον Πέτρο Ψωμά.

Η ανακοίνωση του σπιράλ συνεχίζει ως εξής:

"Το 2023 αποφάσισε να ενσωματωθεί στη Λαϊκή Συσπείρωση αγνοώντας την πλειοψηφία των μελών της δημοτικής παράταξη της οποίας ήταν επικεφαλής! Διέλυσε στην ουσία την «Ανυπότακτη Πολιτεία» του, «πούλησε» στελέχη και ψηφοφόρους προκειμένου να εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας. Όσοι, βέβαια, συμμετείχαν στο Δημοτικό Συμβούλιο της περιόδου 2019-2023 τον θυμούνται να διεκδικεί (και να καταλαμβάνει) θέσεις στα διοικητικά συμβούλια ως –και καλά- αντιπολιτευόμενος και την αμέσως επόμενη μέρα να συμπορεύεται ανερυθρίαστα με τον δήμαρχο και τις πολιτικές του.

Αυτό τον αριβίστα της τοπικής πολιτικής σκηνής επέλεξε ο Κώστας Πελετίδης για Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για το υπόλοιπο της θητείας του, υπενθυμίζοντάς μας το ταλέντο του να αντικαθιστά έναν κακό με έναν χειρότερο! Το έκανε κάποτε στο Καρναβάλι βάζοντας την Ήρα Κουρή στη θέση του Νίκου Χρυσοβιτσάνου, το έκανε αργότερα στο ΔΗΠΕΘΕ αντικαθιστώντας τον Πέτρο Βάη με τη Λυδία Καραθανασοπούλου. Το επαναλαμβάνει ξανά «αδειάζοντας» τον Χρήστο Κορδά και επαινώντας τον Χρήστο Πατούχα.

Ακόμα κι αν αγνοήσουμε τα όσα ανιστόρητα, αιρετικά και αγενή έχει προσάψει προφορικά σε δημοτικούς συμβούλους άλλων παρατάξεων στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα υπάρχουν πάντα τα γραπτά του κείμενα ως απόδειξη της νοσηρότητας της σκέψης του και της άμετρης μισαλλοδοξίας του. Σταχυολογούμε μόνο τους χαρακτηρισμούς που έχει πρόσφατα απευθύνει μέσω αρθρογραφίας του –με τις ευλογίες της δημοτικής αρχής- εναντίον του επικεφαλής Πέτρου Ψωμά: ακροδεξιός, δειλός, ψεύτης, αναξιοπρεπής, εμπαθής, άσχετος κ.α.

Αυτόν τον «μετριοπαθή» πολιτικό του συνοδοιπόρο επέλεξε ο δήμαρχος για Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για τα υπόλοιπα 2,5 χρόνια. Να τον χαίρεται! Και καλή του θητεία! Εμείς θα είμαστε εκεί, παρόντες μέχρι το τέλος της θητείας, να αντιμετωπίζουμε όπως πάντα στωικά και με επιχειρήματα κάθε προσπάθεια εκφοβισμού, αποπροσανατολισμού και επίδειξης πολιτικής ισχύος. Η απάντηση των Πατρινών, όμως -που θα δοθεί στις δημοτικές εκλογές στα τέλη του 2028- οφείλει να είναι ηχηρή. Θα περιμένουμε και θα αγωνιζόμαστε ως τότε γι’ αυτό".