Ελληνικό box office: Συνεχίζει να "σκίζει" το φιλμ τρόμου «Εμμονή», καλό ξεκίνημα για την «Πρόσκληση» της Ολίβια Γουάιλντ

Το φιλμ τρόμου «Εμμονή-Obsession» του Κάρι Μπάρκερ έχει εξελιχθεί σε εισπρακτικό φαινόμενο και στην 3η του εβδομάδα προβολής έπιασε κορυφή στο εγχώριο box office κόβοντας σε 133 αίθουσες πανελλαδικά, 30.325 εισιτήρια το 4ήμερο 2 έως και 5 Ιουλίου 2026 & έχοντας φτάσει συνολικά μέχρι και σήμερα τα 185.107.

Η ταινία "Obsession" της Focus Features ήδη παγκοσμίως έχει φτάσει τα 403 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις.

Συνεχίζει να προβάλλεται και στην Πάτρα, στα Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε.

Στη 2η θέση του εγχώριου box office το περασμένο 4ήμερο έως & την Κυριακή 5-7, βρέθηκε το "Toy Story 5" της Ντίσνει & της Pixar με 29.416 εισιτήρια & συνολικά έως σήμερα 196.698. Στο εξωτερικό το "Toy Story 5" ήδη έχει φτάσει σε εισπράξεις τα 764,3 εκατ. δολάρια. Στις ΗΠΑ έπεσε από την κορυφή την οποία έπιασε το παιδικό ψηφιακό ανιμέισον φιλμ "Minions & Monsters" με 61,4 εκατ. δολάρια (έκανε πρεμιέρα την 1η Ιουλίου 2026) συν ακόμη 98,4 εκατ. από τον υπόλοιπο κόσμο.

Επιστρέφοντας στα δικά μας, στην 3η θέση πλασαρίστηκε η νέα ταινία «Η Πρόσκληση-The Invite» της Ολίβια Γουάιλντ (έχει βασιστεί στην ισπανική κωμωδία «The People Upstairs» του Σεσκ Γκέι) που παίζεται & στην Πάτρα στο θερινό σινέ Κάστρο στο Ρίο που γέμισε από σινεφίλ ιδίως την Κυριακή, και στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε, κόβοντας σε 50 αίθουσες πανελλαδικά, 15.581 εισιτήρια σύμφωνα με το flix.gr ενώ στη 4η θέση του πίνακα βρέθηκε το φιλμ "Πάρτυ Γενεθλίων-The Birthday Party" του Μιγκέλ-Ανχελ Χιμένεθ με τον Γουίλιεμ Νταφόε, με 6.413 εισιτήρια, το οποίο μέχρι στιγμής δεν ήρθε για προβολή στην Πάτρα.

Από τις νέες ταινίες της εβδομάδας που κατάφεραν να μπουν στο τοπ 10 είναι «Ο Θάνατος του Robin Hood» του Μάικλ Σαρνόσκι με τον Χιου Τζάκμαν, αξιόλογη ταινία που ωστόσο βγήκε με μικρή σχετικά διαφήμιση και έκοψε στο ξεκίνημα προβολής της, σε 40 αίθουσες πανελλαδικά, 2.416 εισιτήρια.

Ακόμα η επίσης νέα ταινία της εβδομάδας, «Το Τελευταίο Ρίσκο» του Ντέρικ Μπορτ με τον Ράσελ Κρόου (προβάλλεται και στην Πάτρα στη Βέσο Μάρε) βρέθηκε στη 12η θέση με 1.511 εισιτήρια το 4ήμερο της πρεμιέρας της, 2 έως και 5 Ιουλίου 2026.

*Αναμένουμε να δούμε αν θα έρθει και στην Πάτρα η Γαλλική ταινία «Αμελί» του Ζαν-Πιερ Ζενέ που επαναπροβάλλεται 25 χρόνια από την αρχική της πρεμιέρα στις αίθουσες, με πρωταγωνιστές την Οντρέ Τοτού και τον Ματιέ Κασοβίτς, και την θαυμάσια μουσική του Γιαν Τίρσεν. Έχει βγει σε διανομή Cinobo και απ' όσο είδαμε σε περίπου 3 εβδομάδες προβολής, έχει κόψει πανελλαδικά, 16.581 εισιτήρια.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ