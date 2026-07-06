Τραμπ: Παραδέχθηκε την παρέμβασή του στη FIFA για την κόκκινη στον Μπαλογκούν

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ζήτησε από τη FIFA να επανεξετάσει την τιμωρία του Φολαρίν Μπαλογκάν, προκειμένου να αγωνιστεί στο ματς των ΗΠΑ με το Βέλγιο για τη φάση των «16» του Μουντιαλ.

Η υπόθεση της αναστολής της ποινής του Φολαρίν Μπαλογκάν έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις και ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο Λευκό Οίκο επιβεβαίωσε ότι μίλησε στον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, να αναθεωρήσει την απόφαση, χωρίς όμως να τους επιβάλει να αναστείλουν την ποινή, κάτι που συνέβη λίγες ώρες μετά την επικοινωνία των δύο ανδρών.

«Ζήτησα μια αναθεώρηση από την FIFA. Μίλησα με έναν άνθρωπο που είναι πολύ σεβαστός. Εγώ είμαι αυτός που επικοινώνησα για να φέρω το Μουντιάλ, όχι ο Μπάιντεν. Ο Μπάιντεν κοιμόταν» ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξήγησε ότι ζήτησε την επανεξέταση από τη FIFA επειδή «θεώρησε ότι δεν ήταν φάουλ». «Νόμιζα ότι ήταν δύο σπουδαίοι αθλητές που έπεσαν ο ένας πάνω στον άλλον και μπλέχτηκαν», είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με το BBC.

Και πρόσθεσε: Θεωρώ ότι [η αναστολή] θα αφήσει ένα μεγάλο λεκέ. Δεν μπορώ να τους πω τι να κάνουν. Δεν πιστεύω ότι πήραν αυτοί την απόφαση. Πιστεύω ότι ήταν η επιτροπή που πήρε την απόφαση. Και ήταν η σωστή απόφαση».

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε και το διαιτητή του αγώνα με τη Βοσνία στις δηλώσεις του αναφέροντας ότι ήταν λίγο ύποπτος.

«Αυτός ο διαιτητής είναι λίγο ύποπτος. Αν κοιτάξετε το παρελθόν του… δεν θέλω να το πω γιατί δεν μου αρέσει να δημιουργώ αντιπαραθέσεις, αλλά είναι πολύ ύποπτος», τόνισε ο Τραμπ και πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι η απόφαση του διαιτητή ήταν απαράδεκτη και κανείς δεν μιλάει γι’ αυτό. Μιλούν για την κόκκινη κάρτα σαν να είναι κάτι φυσιολογικό, κανείς δεν μιλάει για την απόφαση του διαιτητή να δείξει κόκκινη κάρτα».

«Δεν ήξερα καν τι στο καλό ήταν η κόκκινη κάρτα. Όταν το έμαθα, είπα: “Δεν μπορεί, κάνετε πλάκα”».