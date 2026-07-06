Ρίο: Σύγχυση με την απαγόρευση κολύμβησης- Ενημέρωση από το Λιμενικό την Πέμπτη

Σύγχυση επικρατεί στο Ρίο και το Ακταίο σχετικά με το εάν ισχύει ή όχι απαγόρευση κολύμβησης στην περιοχή, με τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες να ζητούν άμεση αποσαφήνιση.

Ο πρόεδρος της κοινότητας Ρίου, Νίκος Κορωναίος, μιλώντας στο thebest.gr, διευκρίνισε ότι η κολύμβηση επιτρέπεται κανονικά στο Ρίο και στο Ακταίο, καθώς η απαγόρευση αφορά αποκλειστικά το τμήμα της παραλίας που βρίσκεται δίπλα στο Πορθμείο του Ρίου. Όπως τόνισε, η σύγχυση που έχει προκληθεί δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης για τους επιχειρηματίες της περιοχής, αφού πολλοί πολίτες πλέον αποφεύγουν να επισκεφθούν το Ρίο για μπάνιο, θεωρώντας εσφαλμένα ότι η απαγόρευση ισχύει σε όλη την ακτή.

Προς την κατεύθυνση της αποσαφήνισης, έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη ενημερωτική συνάντηση στην κοινότητα Ρίου, όπου στέλεχος του Λιμενικού Σταθμού θα ενημερώσει κατοίκους και καταστηματάρχες για το ακριβές πλαίσιο των απαγορεύσεων, οι οποίες -όπως επισημαίνεται- αποσκοπούν αποκλειστικά στην ασφάλεια των λουόμενων.

Οι πινακίδες

Αφορμή για τη νέα δυσαρέσκεια των κατοίκων στάθηκε η τοποθέτηση σχετικών πινακίδων την Πέμπτη, περίπου 150 μέτρα από την προβλήτα, οι οποίες ενημερώνουν για την απαγόρευση κολύμβησης πλησίον του Πορθμείου Ρίου-Αντιρρίου.