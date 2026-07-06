Το καλοκαίρι του 2027 ίσως ξεκινήσει η τελευταία ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο

Ο βραβευμένος με τρία Όσκαρ διευθυντής φωτογραφίας, Ρόμπερτ Ρίτσαρντσον (Robert Richardson), έδωσε το παρών το σαββατοκύριακο στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Κάρλοβι Βάρι στην Τσεχία με αφορμή την παγκόσμια πρεμιέρα του φιλμ «Robert Richardson: The White Devil», ενός ντοκιμαντέρ αφιερωμένου στη ζωή και το έργο του, σε σκηνοθεσία της Jana Hojdová.

Σε συνέντευξή του στο Deadline, ο 70χρονος Ρόμπερτ Ρίτσαρντσον μίλησε για τις συνεργασίες του με σπουδαίους σκηνοθέτες, ανάμεσα στους οποίους είναι και ο Κουέντιν Ταραντίνο (Quentin Tarantino), με τον οποίο έχει δουλέψει σε έξι ταινίες.

Ο Ρίτσαρντσον παραδέχτηκε ότι ούτε ο ίδιος γνωρίζει ποιο θα είναι το 10ο και πολυσυζητημένο φινάλε του σκηνοθέτη στη μεγάλη οθόνη.

Αντίθετα, αποκάλυψε ότι ο δημιουργός έχει αφοσιωθεί στη συγγραφή και την προετοιμασία του θεατρικού του έργου που θα ανέβει στο Λονδίνο.

Ο Ρόμπερτ Ρίτσαρντσον ανέφερε ότι ο Κουέντιν Ταραντίνο του "Pulp Fiction", του "Reservoir dogs" & του "Once Upon a time in Hollywood", σκόπευε πράγματι να γυρίσει το «The Movie Critic» ως τελευταία ταινία του, αλλά λίγο πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα αποφάσισε να το εγκαταλείψει.

Η επόμενη δουλειά του διευθυντή φωτογραφίας που θα δούμε στις οθόνες μας, επομένως, θα είναι το «Madden» του Ντέιβιντ Ο. Ράσελ, με τους Νίκολας Κέιτζ και Κρίστιαν Μπέιλ, που αναμένεται στα τέλη του χρόνου. Για τον συγκεκριμένο σκηνοθέτη, ο Ρίτσαρντσον δήλωσε πως είναι οπωσδήποτε πανέξυπνος, αλλά και απρόβλεπτος.

Μια εκτενέστερη εκδοχή του «Once Upon a Time in Hollywood» (2019), της τελευταίας συνεργασίας του προς το παρόν με τον Ταραντίνο, είναι επίσης στο πρόγραμμα.

Ο Ρίτσαρντσον έχει βραβευτεί τρεις φορές με το Όσκαρ Καλύτερης Φωτογραφίας για τις ταινίες "JFK" του Όλιβερ Στόουν, "The Aviator" και "Hugo" του Μάρτιν Σκορσέζε.

Με τον Ταραντίνο ο Ρίτσαρντσον πρωτοσυνεργάστηκε το 2003 στα φιλμ "Kill Bill: Volume 1" και "Kill Bill: Volume 2" που γυρίστηκαν το ένα μετά το άλλο. Ακολούθησε η συνεργασία τους στην ταινία του 2009 "Inglourious Basterds" και "Django Unchained" το 2012 καθώς & το 2015 στο φιλμ "Οι μισητοί οκτώ" και το 2019 στο "Once Upon a Time in Hollywood". Προτάθηκε για Όσκαρ φωτογραφίας για 4 φιλμ του Ταραντίνο, τα Inglourious Basterds, Django Unchained, The Hateful Eight και Once Upon a Time in Hollywood.

Από τις πιο ξεχωριστές δουλειές του ως διευθυντής φωτογραφίας ήταν και στην ταινία του Ρόμπερτ Ρέντφορντ "Ο Γητευτής των αλόγων-The Horse Whisperer" το 1998 όπου προτάθηκε για το βραβείο της American Society of Cinematographers όπως διαβάσαμε στην wikipedia.

H 1η του υποψηφιότητα για Όσκαρ ήταν στο πολεμικό φιλμ του Όλιβερ Στόουν "Platoon" το 1986.

Ο γεννημέμος στη Μασαχουσέτη, Robert Richardson τιμήθηκε στο 60ο Karlovy Vary International Film Festival με το βραβείο Crystal Globe για την εξαιρετική καλλιτεχνική του δουλειά και συνεισφορά στον χώρο του κινηματογράφου.

Το φημισμένο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Κάρλοβι Βάρι που συνεχίζεται έως τις 11 Ιουλίου 2026 τίμησε στην 60η του διοργάνωση την ηθοποιό & σκηνοθέτιδα Μάγκι Τζίλενχαλ καθώς και τον βετεράνο Αμερικανό ηθοποιό Ντάστιν Χόφμαν ενώ θα βραβευτεί και η Γαλλίδα σταρ Ζιλιέτ Μπινός.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ