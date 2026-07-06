Φωτιά τώρα στην Αγία Ελένη Τροιζηνίας, σηκώθηκαν 6 εναέρια, μήνυμα 112 για ετοιμότητα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (6/7) στην Αγία Ελένη Τροιζηνίας.

Λίγο πριν τις 17:30 εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής, το οποίο τους καλούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 59 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.