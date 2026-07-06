Σύνοδος ΝΑΤΟ: «Φρούριο» η Άγκυρα για τον Τραμπ

Σε φρούριο έχει μετατραπεί η Άγκυρα ενόψει της 36ης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ – την Τρίτη 7 και την Τετάρτη 8 Ιουλίου – με τις τουρκικές αρχές να εφαρμόζουν πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας γύρω από το ξενοδοχείο JW Marriott, όπου θα διαμείνει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

Αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την περιοχή γύρω από το ξενοδοχείο όπου θα διαμένει ο Ντόναλντ Τραμπ για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, τοποθετώντας οδοφράγματα και ελέγχοντας κάθε όχημα και πεζό που επιχειρεί να προσεγγίσει το σημείο. Οι αστυνομικοί πραγματοποιούν ελέγχους στα έγγραφα οδηγών, ενώ παράλληλα κάνουν εξονυχιστικές έρευνες σε οχήματα και πολίτες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να φτάσει στην Άγκυρα – αύριο 7.07.2026 – στις 14:10 (τοπική ώρα), όπου θα παραμείνει συνολικά περίπου 36 ώρες.

Η αναχώρησή του από την Τουρκία έχει προγραμματιστεί για τις 17:00 το απόγευμα της Τετάρτης (08.07.2026)

Έλεγχοι με ακτίνες Χ στην είσοδο του ξενοδοχείου

Ήδη οι πρώτες αποστολές του ΝΑΤΟ έχουν αρχίσει να καταφθάνουν στο ξενοδοχείο, περνώντας από ειδικά μηχανήματα ελέγχου ακτίνων Χ που έχουν εγκατασταθεί στην κεντρική είσοδο.

Παράλληλα, ειδικές δυνάμεις της τουρκικής αστυνομίας έχουν αναπτυχθεί περιμετρικά του ξενοδοχείου και παραμένουν σε διαρκή επιφυλακή.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα μέτρα ασφαλείας θα παραμείνουν σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της Συνόδου.

Το σχέδιο ασφαλείας δεν περιορίζεται μόνο στην περιοχή του ξενοδοχείου αλλά ελεγχοι θα γίνονται σε ολόκληρη την τουρκική πρωτεύουσα.

Σε βασικούς οδικούς άξονες της Άγκυρας, όπως η λεωφόρος Τουργκούτ Οζάλ, η αστυνομία πραγματοποιεί συνεχείς ελέγχους σε οχήματα και πεζούς που κρίνονται ύποπτοι.

Παράλληλα, επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα σε οδηγούς που παραβιάζουν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, εμποδίζουν την κυκλοφορία ή δεν διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα.

56.000 αστυνομικοί στους δρόμους

Για την ασφάλεια της Συνόδου έχουν κινητοποιηθεί συνολικά 49.000 αστυνομικοί και 7.000 στελέχη της τουρκικής χωροφυλακής (Jandarma), οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί σε ολόκληρη την Άγκυρα.

Οι τουρκικές αρχές δηλώνουν ότι οι επιχειρήσεις ασφαλείας θα συνεχιστούν αδιάκοπα μέχρι την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, με στόχο την προστασία των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων που θα συμμετάσχουν στις εργασίες της.

Η Άγκυρα θα φιλοξενήσει την Τρίτη 7 και την Τετάρτη 8 Ιουλίου την 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, με τη συμμετοχή ηγετών από τις 32 χώρες – μέλη της Συμμαχίας. Ήδη από σήμερα Δευτέρα (06.07.2026) έχουν αρχίσει να καταφτάνουν αξιωματούχοι, όπως ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε και – μεταξύ άλλων – οι αποστολές Βουλγαρίας, Αυστραλίας και Βόρειας Μακεδονίας. Αυτή είναι η πρώτη φορά από το 2004 που μια τέτοια Σύνοδος επιστρέφει στην Τουρκία, όταν ο Τζορτζ Μπους ο νεότερος ήταν πρόεδρος και ο Ερντογάν πρωθυπουργός στην πρώτη θητεία του.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν η αύξηση των αμυντικών δαπανών, η ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας της Συμμαχίας, οι απειλές στην ευρωατλαντική περιοχή, η Ουκρανία και οι εξελίξεις στη νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

Ο Ρούτε θα επιμείνει ότι τα κράτη μέλη τηρούν την υπόσχεσή τους να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες, παρά τις δυσκολίες, καθώς η προσπάθεια αυτή ήδη επιβαρύνει ορισμένους εθνικούς προϋπολογισμούς.

Υπό την πίεση του Ντόναλντ Τραμπ, τα μέλη της στρατιωτικής συμμαχίας των 32 χωρών συμφώνησαν στη σύνοδο κορυφής του περασμένου έτους να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035 – λίγο πάνω από το διπλάσιο του συνολικού επιπέδου για τα ευρωπαϊκά κράτη και τον Καναδά το 2025.

Στην Άγκυρα αναμένονται, επίσης, περίπου 100 υπουργοί, υψηλόβαθμοι διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών.

Αύριο στις 15.00 η συνάντηση Ερντογάν και Τραμπ – Το πρόγραμμα του Αμερικανού πρόεδρου

Ο Λευκός Οίκος έδωσε στη δημοσιότητα το πρόγραμμα της επίσκεψης του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Άγκυρα, στο πλαίσιο της 36ης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διμερή συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συμμετοχή στις εργασίες της Συμμαχίας και επαφές με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και άλλους ηγέτες.

Άφιξη και συνάντηση με τον Ερντογάν

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να αφιχθεί στην Άγκυρα την Τρίτη 7 Ιουλίου, στις 14:15.

Στις 15:00 θα συμμετάσχει στην επίσημη τελετή υποδοχής στο Λευκό Παλάτι και στις 15:15 θα πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Το ίδιο βράδυ, στις 19:05, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συμμετάσχει στο δείπνο των ηγετών του ΝΑΤΟ.

Επαφές με ηγέτες στο περιθώριο της Συνόδου

Το πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας περιλαμβάνει σειρά διμερών συναντήσεων και συμμετοχή στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, σύμφωνα πάντα με τον Λευκό Οίκο.

Την Τετάρτη 8 Ιουλίου, στις 10:30, ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην επίσημη τελετή υποδοχής των ηγετών και στην καθιερωμένη αναμνηστική οικογενειακή φωτογράφιση, πριν λάβει μέρος, στις 11:15, στη συνεδρίαση εργασίας των ηγετών της Συμμαχίας.

Συναντήσεις με Ζελένσκι και αλ Σάραα

Μετά τις εργασίες της Συνόδου, ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει προγραμματισμένες διμερείς επαφές με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας και τον Πρόεδρο της Συρίας.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του Λευκού Οίκου, στις 14:30 ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ στις 15:30 προβλέπεται συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Συρίας, Άχμεντ αλ Σάραα.

Ολοκλήρωση της επίσκεψης

Η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Άγκυρα θα ολοκληρωθεί με συνέντευξη Τύπου.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στις 16:15 και ακολούθως θα αναχωρήσει από την Τουρκία, ολοκληρώνοντας τις επαφές του στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Τέσσερα βασικά θέματα στην ατζέντα

Στη συνάντηση μεταξύ του Προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να εξεταστούν τέσσερα βασικά θέματα.

Πρώτο θέμα της ατζέντας θα είναι η αμυντική συνεργασία. Ο Τραμπ, με τη δήλωσή του ότι «Πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα ικανοποιήσει την Τουρκία», είχε γνωστοποιήσει στο Κογκρέσο την πρόθεση πώλησης στην Τουρκία κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών αξίας 700 εκατ. δολαρίων. Στη συνάντηση αναμένεται να συζητηθούν η άρση των κυρώσεων CAATSA, η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, η πώληση κινητήρων για τα μαχητικά αεροσκάφη KAAN, καθώς και νέα προγράμματα αμυντικής συνεργασίας.

Το δεύτερο θέμα θα αφορά το εμπόριο. Προγραμματίζεται να εξεταστούν νέα βήματα συνεργασίας με στόχο την επίτευξη διμερούς εμπορικού όγκου 100 δισ. δολαρίων.

Η συνεργασία στον τομέα της ενέργειας θα αποτελέσει το τρίτο βασικό θέμα των συνομιλιών. Μετά την υπογραφή του Μνημονίου Στρατηγικής Συνεργασίας για την Πολιτική Πυρηνική Ενέργεια, κατά την επίσκεψη του Ερντογάν στην Ουάσιγκτον το 2025, αναμένεται ότι στις συνομιλίες στην Άγκυρα θα εξεταστούν νέες συμφωνίες στον ενεργειακό τομέα.

Τέταρτο θέμα της ατζέντας θα είναι οι περιφερειακές εξελίξεις. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στη συνάντηση αναμένεται να συζητηθούν η συνεργασία για την ανοικοδόμηση της Συρίας, η εξάλειψη της τρομοκρατίας από την περιοχή, η επανεκκίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών για τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, η ανοικοδόμηση της Γάζας, η αποτροπή παραβιάσεων της εκεχειρίας από το Ισραήλ, καθώς και η παύση της δράσης των ηγετικών στελεχών της FETÖ στις Ηνωμένες Πολιτείες.