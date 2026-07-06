Συγκροτήθηκε η νέα Περιφερειακή Επιτροπή, με τον Χ. Μπονάνο να παραμένει στη θέση του Προέδρου

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριου Φαρμάκη συγκροτήθηκε η Περιφερειακή Επιτροπή Δυτικής Ελλάδας για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου έως το 2028, έπειτα από την ανάδειξη των μελών που πραγματοποιήθηκε στο πρόσφατο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής παραμένει ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος, όπως ορίστηκε από τον Περιφερειάρχη, ενώ τακτικά μέλη οι εκλεγέντες από την παράταξη της πλειοψηφίας: Χρήστος Παϊσιος, Αθανάσιος Μαυρομμάτης, Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, Βασίλειος Γιαννόπουλος, Νίκος Κατσακιωρης και από τις παρατάξεις της μειοψηφίας, οι Γεράσιμος Φεσσιάν, Κωνσταντίνος Καρπέτας, Χριστίνα Παναγογιαννοπούλου.

Αναπληρωματικά μέλη Περιφερειακής Επιτροπής, από την παράταξη της πλειοψηφίας οι Αμαλία Βούλγαρη, Στυλιανός Μπλέτσας, Ανδρέας Φίλιας, Tάκης Αντωνόπουλος, Λυκούργος Σταυρουλόπουλος, Χρήστος Μπούνιας, Γεώργιος Κοντογιάννης, ενώ από τις παρατάξεις της μειοψηφίας οι Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος, Διονύσιος Καπλάνης, Άγγελος Κολόσακας, Μαρία Μπούση και Νικόλαος Κοτρωνιάς.

Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν, κατά τη σειρά εκλογής τους και ανά κατηγορία, τα τακτικά μέλη που δεν συμμετέχουν στις συνεδριάσεις ή τις θέσεις που κενώνονται.