Πάτρα: Με τη Δανέζικη δραματική ταινία «Ξεκινήματα» συνεχίζονται οι προβολές του Κινητού Κινηματογράφου

Τα «Ξεκινήματα» ( Begyndelser), μια δραματική ταινία από την Δανία σε σκηνοθεσία της Ζενέτε (Τζανέτ) Νόρνταλ, η οποία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου (Berlinale) και κυκλοφόρησε στις ελληνικές αίθουσες την άνοιξη του 2026, φιλοξενεί στις 9.30 το βράδυ την Τρίτη 7 Ιουλίου στο προαύλιο του νέου Δημαρχείου της Πάτρας, η ενότητα του Δημοτικού Κινητού Κινηματογράφου.

Η Ζανέτε Νόρνταλ μέσα από την προσπάθεια ενός ζευγαριού να διαχειριστεί το διαζύγιο του επικεντρώνεται στις ανθρώπινες σχέσεις και τους δεσμούς της οικογένειας. Κεντρικά πρόσωπα ο Τόμας και η Άνε οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με διλλήματα όπως ο τρόπος κοινοποίησης της απόφασης στα παιδιά τους, συνοδεία απρόβλετων παραγόντων όπως η ξαφνική ασθένεια της Έινε, που τους αναγκάζει να συνεχίσουν την συμβίωση μέχρι να αναρρώσει.

Όσο αυτή δίνει μάχη να ξαναβρεί τον παλιό της εαυτό και οι δύο πρέπει να αντιμετωπίσουν μια νέα πραγματικότητα και να ανακαλύψουν ελπίδα με τον πιο απρόσμενο τρόπο, καθώς η αγάπη κάνει απροσδόκητα την εμφάνισή της.

Πρωταγωνιστούν οι καταξιωμένοι Σκανδιναβοί ηθοποιοί Τρίνε Ντίρχολμ, Ντέιβιντ Ντέντσικ, Μπιόρκ Στορμ.

*Η ταινία "Ξεκινήματα" θα επαναπροβληθεί την Πέμπτη 9 Ιουλίου στο Γηροκομειό (πλατεία Γηροκομειού) και την Κυριακή 12 Ιουλίου στην Καρυά (προαύλιος χώρο Αγίας Τριάδας).

Το περιοδικό Αθηνόραμα στην κριτική του είχε αναφέρει για την ταινία: "Οικογενειακό δράμα το οποίο ποντάρει στη χαμηλότονη, υποβλητική σκηνοθεσία του και τις πειστικότατες ερμηνείες. Παρά τη στιβαρότητά του, όμως, δεν μπορεί να ξεφύγει από τη λογική του «μια ταινία, μια συζήτηση»".

Διάρκεια: 96 λεπτά. Διανομή: WEIRD WAVE.

Η κορυφαία Δανέζα ηθοποιός, Τρίνε Ντίρχολμ έχει παίξει στις ταινίες "Ο Έρωτας της Βασίλισσας", "Ίσως, Αύριο", "Το Κορίτσι με τη Βελόνα".