Νετανιάχου για Ερντογάν: Δεν αξίζει τα F-16 αυτός που κατέχει παράνομα τη μισή Κύπρο και απειλεί την Ελλάδα

Συνεχίζεται η επιθετική ρητορική ανάμεσα στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σε συνέντευξή του στο Fox New ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου επιτέθηκε και πάλι στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τόνσε χαρακτηριστικά πως δεν αξίζει να πάρει τα F-35 από την ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι οι τελευταίες κινήσεις της αμερικανικής κυβέρνησης και η επερχόμενη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του NATO έχουν αναζωπυρώσει για τα καλά τη συζήτηση γύρω από την πώληση των F-35 στην Τουρκία.

Ωστόσο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου προειδοποιεί – για ακόμη μια φορά – ότι η Τουρκία δεν πρέπει να αποκτήσει τα αμερικανικά stealth μαχητικά.

Μιλώντας σήμερα (6.07.2026) στο Fox News, ο Νετανιάχου αποκάλεσε την Τουρκία μια σπουδαία χώρα, «η οποία όμως κυβερνάται από έναν άνθρωπο – τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν – ο οποίος απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, κατέχει παράνομα τη μισή Κύπρο και απειλεί την Ελλάδα».

«Το καθεστώς έχει μολυνθεί από τη Μουσουλμανική Αδελφότητα, μια οργάνωση που φωνάζει ‘Θάνατος στην Αμερική’», συνέχισε ο Νετανιάχου, λέγοντας πως δεν αξίζει να πάρουν τα F-35 ή τους κινητήρες για τα δικά τους μαχητικά.

Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι θα επιτρέψει την πώληση των κινητήρων F110 για τα τουρκικά μαχητικά KAAN και την ένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, μια τέτοια κίνηση θα «διατάρασσε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, η οποία τελικά εγγυάται από την αεροπορική υπεροχή του Ισραήλ»