Πάτρα: Τελευταία συνάντηση για φέτος της Λέσχης Λογοτεχνίας Ανάγνωσης στο Πολύεδρο

Την Τετάρτη 8 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, η Λέσχη Ανάγνωσης Λογοτεχνίας που λειτουργεί στο Πολύεδρο (Κανακάρη 147, Πάτρα) θα έχει την τελευταία της συνάντηση για την φετινή σαιζόν. Θα συζητηθεί το βιβλίο "Η Ανεξαρτησία" του Χαβιέρ Θέρκας, εκδόσεις Πατάκη, σε μετάφραση της Γεωργίας Ζακοπούλου και θα επιλεγεί το επόμενο βιβλίο, που θα συζητηθεί μετά το καλοκαίρι, αρχές Σεπτέμβρη. Η συνάντηση είναι ανοιχτή για το κοινό.

Λίγο αργότερα, στις 8.30 το βράδυ, η Λέσχη Ανάγνωσης απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους βιβλιόφιλους, καθώς γιορτάζει την συμπλήρωση 21 χρόνων λειτουργίας της (2005 – 2026) και θα γίνει σύντομη αναφορά σε βιβλία που έχουν διαβαστεί. Στην συνάντηση θα παρευρεθούν και συγγραφείς που έχουν διαβαστεί και σχολιαστεί βιβλία τους στην Λέσχη.

Στην συνέχεια, θα γίνει σύντομη παρουσίαση για τις Λέσχες Ανάγνωσης που δραστηριοποιούνται στην Πάτρα και την γύρω περιοχή, με την συμμετοχή εκπροσώπων τους.

Η βραδιά θα κλείσει με Μουσική και Κεράσματα που θα προσφέρουν τα μέλη της Λέσχης.

Το βιβλίο "Η Ανεξαρτησία" που θα συζητηθεί

Ένα αστυνομικό βιβλίο, βαθύτατα υπαρξιακό και πολιτικό. Ατμοσφαιρικοί διάλογοι, έντονη πλοκή και κινηματογραφικές περιγραφές. Κατά βάθος, ένα ειλικρινά κοινωνικό μυθιστόρημα που σκιαγραφεί διαφορετικές όψεις της καταλανικής

πραγματικότητας και φέρνει στο προσκήνιο δίπολα όπως αυτό των προσωπικών στοχεύσεων, απέναντι στην ευρύτερη ευημερία. Ο αστυνομικός Μελτσόρ, ένας άνθρωπος με ευαισθησίες και υψηλό αίσθημα δικαιοσύνης, εγκαθίσταται στη Βαρκελώνη για να εξιχνιάσει μια λεπτή υπόθεση εκβιασμού της δημάρχου της πόλης.

Σε ένα συγκρουσιακό περιβάλλον έντασης, διαφθοράς και κυνισμού, προσωπικών φιλοδοξιών, παρασκηνιακών κύκλων εξουσίας και αδίστακτων συμμαχιών, ο αστυνομικός καλείται να διαλευκάνει την υπόθεση, ενώ σύντομα βρίσκεται αντιμέτωπος με μια ιστορία από το οικογενειακό του παρελθόν, που δείχνει να αγγίζει ευαίσθητες χορδές και να φέρνει στην επιφάνεια δικούς του προσωπικούς δαίμονες και ενοχικές σκέψεις που τον κάνουν να αντιμετωπίσει την ιστορία αυτή πιο προσωπικά.

«Έμαθα ότι τα μυθιστορήματα δε χρησιμεύουν σε τίποτε. Ούτε λένε τα πράγματα όπως είναι, αλλά όπως θα μπορούσαν να είναι ή όπως θα θέλαμε να είναι. Γι’ αυτό μας σώζουν τη ζωή. Λοιπόν, αυτό μόνο ήθελα να σας πω, ότι τα μυθιστορήματα δε χρησιμεύουν σε τίποτε, εκτός από το να σώζουν ζωές.».

Ο συγγραφέας Χαβιέρ Θέρκας έχει γεννηθεί το 1962 στο Κάθερες της Ισπανίας. Τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί σε δεκάδες γλώσσες και έχουν τιμηθεί με εθνικά και διεθνή βραβεία. Το 2011, στην Έκθεση Βιβλίου του Τορίνο, έλαβε το Διεθνές Βραβείο για το έργο του. Δίδαξε στο Πανεπιστήμιο του Ιλλινόις και είναι καθηγητής Ισπανικής

Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο της Χερόνα.