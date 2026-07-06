Κομφούζιο με τις καθυστερήσεις στα αεροδρόμια - Τι ισχύει για την Αθήνα - Τι απαντά η ΥΠΑ

Στην αυξημένη κίνηση που καταγράφεται ήδη από τις αρχές του μήνα, σε συνδυασμό με τις γεωπολιτικές εξελίξεις που έχουν επηρεάσει τη ροή των πτήσεων αποδίδει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) τις καθυστερήσεις που σημειώνονται τις τελευταίες ημέρες στο αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Σε ανακοίνωσή της η ΥΠΑ υποστηρίζει ότι, παρά τη σημαντική αύξηση της εναέριας κυκλοφορίας και τις πιέσεις που δέχεται το ευρωπαϊκό δίκτυο, οι καθυστερήσεις στην Ελλάδα παραμένουν σε ελεγχόμενα επίπεδα, ενώ στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών καταγράφεται μάλιστα σημαντική βελτίωση σε σχέση με πέρυσι.

Σύμφωνα με τα επιχειρησιακά στοιχεία της ΥΠΑ, τον Ιούνιο του 2026 οι συνολικές καθυστερήσεις λόγω διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» μειώθηκαν κατά 31,77% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Η μέση καθυστέρηση ανά πτήση στον μεγαλύτερο αερολιμένα της χώρας διαμορφώθηκε στα 4,43 λεπτά, έναντι 6,50 λεπτών τον Ιούνιο του προηγούμενου έτους, δηλαδή περισσότερο από δύο λεπτά χαμηλότερα.

Η ΥΠΑ επισημαίνει ότι εάν αφαιρεθούν οι καθυστερήσεις που οφείλονται σε καιρικά φαινόμενα ή άλλους εξωτερικούς παράγοντες, η καθυστέρηση που αποδίδεται αποκλειστικά στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας περιορίζεται στα 0,97 λεπτά ανά πτήση, έναντι 0,85 λεπτών την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

“Τα στοιχεία του EUROCONTROL δεν αποτυπώνουν την εμπειρία του επιβάτη”

Απαντώντας σε δημοσιεύματα που βασίστηκαν σε στοιχεία του EUROCONTROL, η ΥΠΑ διευκρινίζει ότι οι συγκεκριμένοι δείκτες αφορούν κυρίως τις καθυστερήσεις διαχείρισης της ροής εναέριας κυκλοφορίας (ATFM) σε επίπεδο ευρωπαϊκού δικτύου και όχι τον συνολικό χρόνο καθυστέρησης που βιώνει ένας επιβάτης στο αεροδρόμιο.

Όπως αναφέρει, οι συγκεκριμένοι δείκτες αποτελούν εργαλείο επιχειρησιακής παρακολούθησης του εναέριου χώρου και επηρεάζονται σημαντικά από τη συνολική κατάσταση στο ευρωπαϊκό δίκτυο, το οποίο λειτουργεί υπό αυξημένη πίεση λόγω της θερινής περιόδου αλλά και των γεωπολιτικών εξελίξεων που έχουν μεταβάλει τις αεροπορικές διαδρομές στην ευρύτερη περιοχή.

Κατά την ΥΠΑ, η απομόνωση ενός μόνο δείκτη μπορεί να δημιουργήσει εσφαλμένη εικόνα για την πραγματική επιχειρησιακή κατάσταση και την εμπειρία των επιβατών.

Ρεκόρ κίνησης ήδη από τις αρχές Ιουλίου

Η Υπηρεσία σημειώνει ότι η φετινή τουριστική περίοδος εξελίσσεται με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση. Ενδεικτικά αναφέρει ότι το Σάββατο 4 Ιουλίου 2026 καταγράφηκαν 4.925 πτήσεις, αριθμός που ξεπέρασε ήδη το υψηλότερο επίπεδο του 2025, όταν στις 10 Αυγούστου είχαν πραγματοποιηθεί 4.916 πτήσεις.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με την ΥΠΑ, αποδεικνύει ότι η φετινή καλοκαιρινή περίοδος εξελίσσεται με ακόμη μεγαλύτερη ένταση, γεγονός που αυξάνει τις απαιτήσεις για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας.

Προσθέτει ότι παράλληλα με την καθημερινή συνεργασία με το EUROCONTROL, τους διαχειριστές αεροδρομίων, την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, την Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και τις αεροπορικές εταιρείες, η ΥΠΑ προχωρά και στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού.

Όπως αναφέρει, το 2025 διορίστηκαν 92 νέοι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, ενώ το 2026 βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ορκωμοσίας 51 ελεγκτών, οι οποίοι αποτελούν μέρος των 77 προσλήψεων που έχουν προγραμματιστεί για τη φετινή χρονιά.

Η ΥΠΑ υπογραμμίζει ότι στόχος των παρεμβάσεων είναι να διατηρηθεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας και να περιοριστούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι επιπτώσεις της αυξημένης κίνησης κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, αναγνωρίζοντας ότι κάθε καθυστέρηση συνεπάγεται ταλαιπωρία για το επιβατικό κοινό.

“Καμπανάκι” για χάος και ουρές στα αεροδρόμια λόγω των νέων ελέγχων στην ΕΕ

Να μπει προσωρινά “φρένο” στο νέο σύστημα βιομετρικών ελέγχων στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την καλοκαιρινή περίοδο αιχμής ζητούν αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια.

Όπως προειδοποιούν, η κατάσταση έχει φτάσει ήδη στο απροχώρητο, με τους επιβάτες να εγκλωβίζονται σε ατελείωτες ουρές που αγγίζουν ακόμα και τις πέντε ώρες, την ώρα που πολλά αεροπλάνα αναγκάζονται να απογειωθούν σχεδόν άδεια.

Με κοινή επιστολή τους προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, οι αρμόδιοι φορείς του κλάδου ζητούν να δοθεί η δυνατότητα εξαίρεσης από τους ελέγχους αυτούς, εκφράζοντας έντονους φόβους ότι το σκηνικό στα αεροδρόμια θα γίνει εφιαλτικό όσο προχωράει το καλοκαίρι.

“Βρισκόμαστε σε οριακό σημείο”, επισημαίνουν στην επιστολή τους η ACI Europe (που εκπροσωπεί τα αεροδρόμια), η Airlines 4 Europe και η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (IATA). “Οι ταξιδιώτες στοιβάζονται για ώρες έξω από τους τερματικούς σταθμούς και στις πίστες των αεροδρομίων, κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, επειδή οι συνοριακές υπηρεσίες αδυνατούν να διαχειριστούν τις ροές με την απαραίτητη ταχύτητα”.

“Την ώρα που κλείνουν οι πύλες, οι εταιρείες βρίσκονται αντιμέτωπες με μισοάδεια αεροπλάνα, επειδή οι επιβάτες τους έχουν κολλήσει στον έλεγχο διαβατηρίων”.

Το πρόβλημα, όπως γράφει ο Guardian, έχει προκαλέσει ντόμινο καθυστερήσεων. Πολλές πτήσεις καθυστερούν να απογειωθούν περιμένοντας όσους έχουν εγκλωβιστεί στις ουρές –οι οποίες σε ώρες αιχμής ξεπερνούν το πεντάωρο– ενώ σε άλλες περιπτώσεις τα αεροπλάνα φεύγουν αφήνοντας κόσμο πίσω.

Για τον λόγο αυτό, οι ενώσεις καλούν την Κομισιόν να επιτρέψει στα αεροδρόμια την “κατάργηση των ελέγχων με fast-track διαδικασίες”» κατά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, κάθε φορά που η επιβατική κίνηση ξεπερνά τις δυνατότητες των συνοριακών σταθμών.

Όπως τονίζουν, οι αρχές, τα αεροδρόμια και οι αεροπορικές εταιρείες δέχονται πλέον “μη βιώσιμη πίεση” και απαιτείται “άμεση παρέμβαση προτού η κατάσταση εκτροχιαστεί τελείως στην καρδιά της τουριστικής σεζόν”.

Το νέο σύστημα βιομετρικών ελέγχων

Το νέο σύστημα, που εφαρμόζεται σταδιακά από τον περασμένο Οκτώβριο, επιβάλλει στους πολίτες εκτός ΕΕ να δίνουν αποτυπώματα και φωτογραφία στο αεροδρόμιο άφιξης. Η εφαρμογή του όμως αποδείχθηκε κάθε άλλο παρά ομαλή. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, οι βιομετρικοί έλεγχοι για τους Βρετανούς τουρίστες έχουν ήδη “παγώσει” μέχρι τον Σεπτέμβριο για να αποφευχθεί το χάος στα αεροδρόμια.

Αντίστοιχα, τον Μάιο η γαλλική αστυνομία ανέστειλε προσωρινά τις έξτρα διαδικασίες στο λιμάνι του Ντόβερ, ενώ μόλις την περασμένη εβδομάδα ο επικεφαλής των αεροδρομίων της Ρώμης ξεκαθάρισε ότι το σύστημα πρέπει να μπει στο αρχείο για το καλοκαίρι, αν θέλουν να αποφύγουν το απόλυτο χάος.

“Πολλοί ξένοι τουρίστες σκέφτονται πλέον σοβαρά να ακυρώσουν το ταξίδι τους στην Ευρώπη, φοβούμενοι την ταλαιπωρία στα σύνορα”, προειδοποιούν οι φορείς. “Αυτό πλήττει ανεπανόρθωτα τη φήμη της Ευρώπης, τον τουρισμό και την αεροπορική σύνδεση των χωρών. Διακυβεύεται η αξιοπιστία της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης”.

Αν και το τρέχον πλαίσιο δίνει στα κράτη-μέλη μια σχετική ευελιξία να παρακάμπτουν κάποιους ελέγχους, η επιστολή υπογραμμίζει ότι αυτό δεν αρκεί για να σταματήσει τον σχηματισμό τεράστιων ουρών. Ζητούν, μάλιστα, η ευελιξία αυτή να επεκταθεί και μετά τον Σεπτέμβριο –όταν κανονικά λήγει η περίοδος χάριτος– ώστε να μπορούν να παρακάμπτονται οι έλεγχοι σε “ορισμένες έκτακτες περιπτώσεις”.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια αναμένεται να υποδεχθούν περίπου 40 εκατομμύρια περισσότερους επιβάτες το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες.

“Η Κομισιόν και οι κυβερνήσεις πρέπει να δουν την πραγματικότητα κατάματα και να καταλάβουν τι έχει να αντιμετωπίσει το δίκτυο μεταφορών τις επόμενες εβδομάδες”, καταλήγει η επιστολή, τονίζοντας ότι η αναστολή του μέτρου είναι μονόδρομος μέχρι να εξασφαλιστεί το απαραίτητο προσωπικό και να γίνουν αξιόπιστα τα μηχανήματα αυτόματης εξυπηρέτησης.