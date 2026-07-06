Πάτρα: Ματαίωση της αποψινής συναυλίας “Τα Δικά Μας Λαϊκά”

Η συναυλία “Τα Δικά Μας Λαϊκά” που ήταν προγραμματισμένη γι' απόψε Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στις 21.30 στο Παμπελοποννησιακό στάδιο όπως έγινε γνωστό με σχετική ανακοίνωση των διοργανωτών, ματαιώνεται.

Το μήνυμα- ανακοίνωση των διοργανωτών για την μουσική εκδήλωση "ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΛΑΪΚΑ ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ" έχει ως εξής:

"Αγαπητοί φίλοι,

Με λύπη μας, ανακοινώνουμε την ματαίωση της αποψινής συναυλίας "ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΛΑΪΚΑ" στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο.

Οι πελάτες που έχουν προμηθευτεί εισιτήρια από τα φυσικά σημεία προπώλησης (Γωνιά του βιβλίου, το θρανίο, Discover, joe records) παρακαλούνται να απευθυνθούν σε αυτά για την άμεση επιστροφή των χρημάτων τους.

Όλοι οι υπόλοιποι κάτοχοι εισιτηρίων:

- Αν έχουν πληρώσει με μετρητά, παρακαλούνται να αποστείλουν το ονοματεπώνυμο της κράτησής τους, και τον λογαριασμό Iban στο email: [email protected]

- Αν έχουν πληρώσει με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, δε χρειάζεται να κάνουν κάποια επιπρόσθετη ενέργεια. Τα χρήματα θα πιστωθούν αυτόματα.

Όλες οι επιστροφές θα ολοκληρωθούν σταδιακά έως το τέλος Ιουλίου.

Ζητάμε συγγνώμη για την εξέλιξη και την αναστάτωση και ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση.

Εκ της παραγωγής,



Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τη διοργάνωση ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ στο email : [email protected]".

Σημείωση: Το παρόν μήνυμα στάλθηκε στο όνομα και για λογαριασμό του διοργανωτή της εκδήλωσης. Η More.com δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο του μηνύματος, το οποίο αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του διοργανωτή.